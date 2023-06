Cet été, les Diables bougent (2/2) : Debast et Doku sont convoités, De Ketelaere devrait être prêté

À lire aussi

Si Strasbourg s’est sauvé, il le doit au moins autant aux 20 buts de Diallo qu’aux arrêts de Matz Sels. Mais le Belge l’a clairement fait comprendre dans nos colonnes : “Je ne veux pas jouer le maintien chaque année.” Prolongé jusqu’en 2026, l’été dernier, après avoir suscité l’intérêt de Rennes et surtout de Lille, Sels (31 ans) ne fera pas le forcing pour s’en aller, mais si une offre conséquente d’un club d’un plus grand standing que Strasbourg arrive sur la table, il se laissera tenter. À cette équation, il faut ajouter l’incertitude qui entoure le club alsacien, vu les négociations avec Chelsea dont les actionnaires pourraient intégrer le tour de table prochainement.

Arnaud Bodart se sent prêt à passer un cap

Le portier liégeois avait un accord avec l’ancienne direction du Standard pour quitter le club durant l’été 2023. Cet accord tient toujours malgré le rachat de 777 Partners. Fergal Harkin et la direction liégeoise seraient heureux avec une enveloppe comprise entre 2,5 et 4 millions pour Bodart. Le joueur, lui, souhaite passer un cap dans sa carrière et voit l’été qui arrive comme un moment charnière dans sa carrière. Plusieurs formations allemandes se sont intéressées à lui, mais le gardien de 25 ans souhaite une chose : être numéro 1 dans son nouveau club.

Zeno Debast face à un vrai choix de carrière

Après une première saison réussie à Anderlecht, qui l’a vu atteindre le statut de Diable rouge, Zeno Debast est déjà confronté à un choix crucial : rester une saison de plus au RSCA ou partir. Le joueur semble privilégier la première option, mais des clubs comme West Ham, Brighton et Leeds suivent sa situation, tout comme l’Inter Milan, qui l’a scouté en janvier dernier.

Hans Vanaken espère que le train repassera

Il n’a pas réalisé la meilleure saison de sa carrière avec le Club Bruges, mais il a réussi l’exploit de participer à tous les matchs de son équipe cette saison (51). Il y a un an, il était proche de rejoindre West Ham, mais la saga a finalement abouti à la prolongation de son contrat. Et cet été ? “La chance de partir à l’étranger diminue avec les années et je suis vraiment heureux au Club”, n’a pas caché le Diable récemment. Mais si le train repasse, il est probable qu’il saute enfin dedans.

Mike Trésor a vu sa cote grimper en flèche

Le roi de l’assist en Pro League (24 en plus de ses huit buts) a logiquement été récompensé par le titre de footballeur pro. Et avec son nouveau statut de Diable, il va encore plus attiser les convoitises. Sous contrat avec Genk jusqu’en 2025, Trésor est sur les tablettes de plusieurs clubs de Premier League. Aston Villa, Brighton, Newcastle et Burnley suivent son évolution. Crystal Palace, Rennes et Lille ont récemment marqué leur intérêt, sans déposer d’offre concrète. En Italie et en Espagne, il est aussi apprécié. Dans tous les cas, il faudra mettre le prix (au moins 20 millions d’euros), sans quoi Peter Croonen a déjà affirmé que le mercato limbourgeois serait “très calme”.

Charles De Ketelaere devrait être prêté

Un petit assist en 40 apparitions (très souvent comme remplaçant). La première saison de Charles De Ketelaere à Milan a été loin des espérances. Si le club lombard – qui a dépensé 35 millions pour s’attacher ses services l’été dernier – croit toujours en lui, l’option d’un prêt semble être envisagée de plus en plus sérieusement. Le club de Monza s’est notamment manifesté pour la location de CDK et cette option est privilégiée. Pour l’instant.

Jérémy Doku, c’est 50 millions d’euros

Enfin épargné par les grosses blessures depuis quelques mois, Jérémy Doku a participé à 35 matchs avec Rennes cette saison, faisant trembler les filets à sept reprises et délivrant quatre assists. Un bilan satisfaisant qui a alerté plusieurs clubs anglais, qui le suivent. Pour le moment, il n’y a rien de concret, mais une chose est certaine : Rennes ne laissera pas filer le Diable rouge pour moins de 50 millions d’euros. Une somme qui peut refroidir les éventuels acquéreurs vu la fragilité physique de l’ailier de 21 ans. Doku souhaite partir en vacances l’esprit tranquille avant de décider de son avenir.