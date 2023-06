Les Diables avec Mangala, Tielemans et Doku contre l’Autriche ?

Le coach italo-allemand pourra donc utiliser tous les joueurs qui sont encore à Tubize. Comparé au match en Suède de la fin mars, il ne pourra pas compter sur Onana (légère blessure à l’aine), De Bruyne (blessure aux ischios lors de la finale de la Ligue des champions) et Trossard (petite intervention chirurgicale non relatée au football).

Leurs remplaçants logiques seront Orel Mangala (titulaire dans le match amical en Allemagne), Youri Tielemans et Doku (tous les deux forfaits lors du camp du mois de mars). Mangala évoluerait au poste de “6”, Tielemans dans un rôle plus offensif, comme De Bruyne. Doku jouera sans doute depuis le flanc gauche, son poste de prédilection. Cela permettrait à Carrasco d’évoluer comme numéro “10” ou comme 2e attaquant, selon le système de jeu choisi par Tedesco. Pour rappel : il a joué en 4-4-2 en Suède et en 4-3-3 en Allemagne.

Plusieurs joueurs sont proches d’une place de titulaire, comme Bakayoko, Openda (avec ses 21 buts à Lens) et Trésor (24 assists à Genk et l’homme avec le profil qui ressemble le plus à celui de De Bruyne). Ils pourraient monter au jeu assez tôt dans le match si certains autres joueurs ne répondent pas aux attentes.

L’équipe probable : Courtois, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Mangala, Tielemans, Carrasco, Lukebakio, Doku, Lukaku.