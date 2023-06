Mike Trésor enfin Diable rouge : “J’ai annulé avec plaisir mon voyage aux États-Unis”

1. 24 assists contre 28 pour KDB : “Dépasser Kevin n’est pas un objectif”

Trésor est le roi des assists de cette saison et de l’histoire de la D1 belge. Ou du moins, depuis que ce classement est mis à jour. Branko Strupar était l’ancien recordman avec 22 assists en 1998-1999. Plus spectaculaire, encore, est sa deuxième place sur le ranking européen de cette saison. Un seul joueur devance Trésor : Kevin De Bruyne, avec 28 assists. Messi occupe la 4e place avec 20 assists, tout comme Vinicius. Le record de tous les temps est détenu par Messi, avec 30 assists en 2011-2012. “Dépasser Kevin au nombre d’assists n’est pas vraiment un objectif. Les autres Diables ne m’ont d’ailleurs pas vraiment parlé de mes 24 assists. Ils m’ont aidé à bien m’intégrer. Je devrai chanter pour mon bizutage ? J’ai une chanson en tête.”

2. Le couac avec Anderlecht : “On a fait des choix”

Entre 2013 et 2018, il était un des grands talents de Neerpede. Mais quand il s’est senti prêt pour s’entraîner avec le noyau A et qu’on le lui a refusé, les problèmes ont commencé. Mike a refusé de signer un nouveau contrat, il a été relégué dans le noyau des U19 et il est parti en D2 à NEC à 19 ans, malgré l’intérêt de clubs comme Monaco, Liverpool et la Juventus. Mais il voulait jouer. “Mon départ d’Anderlecht ? Disons qu’on a fait des choix”, est tout ce qu’il a voulu dire à ce sujet.

3. Son accent hollandais : “Oui, les Diables m’ont charrié”

Trésor a passé quatre saisons aux Pays-Bas : deux saisons à NEC Nimègue et deux saisons à Willem II. Ses deux saisons à Genk n’ont pas suffi pour qu’il se débarrasse de son accent hollandais. “Si les Diables me charrient pour cela ? Surtout mes anciens coéquipiers d’Anderlecht. Mais je garde cet accent parce que je côtoie encore beaucoup d’amis néerlandais.”

Le jeune Trésor en action avec NEC en 2018. ©Photo News

4. Une naturalisation néerlandaise ? “Pas dans mes projets”

Quand Domenico Tedesco n’a pas rappelé Trésor pour le camp de mars, même les Néerlandais n’y comprenaient rien. Ses prestations en Eredivisie n’avaient visiblement pas été oubliées. Une naturalisation était même évoquée. “C’est vrai que beaucoup de gens ont parlé de cette possibilité. Mais cela ne faisait pas du tout partie de mes projets.”

5. Et le Burundi ? “Ils ont essayé jusqu’au bout”

Une sélection pour l’équipe nationale du Burundi aurait été plus réaliste, vu ses origines. Ses 31 capes en équipes nationales de jeunes pour la Belgique ne l’auraient pas empêché de jouer pour l’équipe nationale A du Burundi. “Bien sûr qu’ils ont essayé jusqu’au bout de me convaincre. Le Rwanda aussi d’ailleurs (NdlR : son papa est burundais, sa maman est rwandaise). Mais sportivement, cela a toujours été un choix assez facile pour moi.”

6. Un papa international : “J’ai sa technique de frappe”

Mike est le fils de Freddy Ndayishimiye, qui a été international A et capitaine des U21 du Burundi à la Coupe du monde. Trésor n’était pas encore né quand son papa a dû prendre sa retraite. Il n’a jamais joué en Europe. “Il était gaucher et jouait un peu plus bas que moi. Mais ma technique de frappe, je l’ai héritée de lui.”

7. Ex-joueur de Tubize : “Et je n’habite pas loin”

Peu de Diables ont autant d’affinités que Trésor avec Tubize, lieu où est situé le centre d’entraînement. Entre ses 7 et 14 ans, il a joué à l’AFC Tubize, avant de partir à Anderlecht. “En arrivant dans le camp de base, il y a des images du passé qui remontent. Et qui plus est, je n’habite pas loin d’ici en ce moment.”

Trésor va compter un pont au club qui le veut. ©NVE

8. Le coup de gueule de Genk : “J’en fais abstraction”

Lors de sa non-sélection en mars, son club Genk était furieux. Le directeur sportif Dimitri De Condé se disait dégoûté, parlait d’un manque de respect et proposait d’évaluer la collaboration avec l’Union belge. Est-ce que Trésor n’a jamais craint que ces propos mettraient en danger ses futures sélections ? “Ce n’était pas moi qui avais dit cela, donc j’ai essayé d’un faire abstraction. Il va de soi que j’étais déçu. Mais c’était à moi de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’arguments pour ne pas me sélectionner. Et voilà, je suis là. Ce que j’espère ? Avoir du temps de jeu.”

9. Des vacances annulées : “Sans le moindre regret”

Comme tout footballeur, Trésor avait prévu de prendre des vacances. “J’avais booké un vol aux États-Unis, mais je l’ai annulé avec plaisir. J’avais réservé mon ticket d’avion avec dans un coin de la tête l’espoir d’être rappelé.”

10. Un transfert ? “L’intérêt est logique”

Trésor est évidemment un joueur convoité sur le marché des transferts. Ce mardi, Crystal Palace et Lille se sont ajoutés à la liste. “Après une saison comme celle qu’on a réalisée avec Genk, c’est logique qu’il y ait de l’intérêt. C’est au club et à moi de voir ce qui est la meilleure solution pour nous deux. Il est clair que je suis ambitieux et que je veux franchir les étapes.”