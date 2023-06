Surprise chez les Diablotins : Loïs Openda participera à l'Euro Espoirs !

Très bonne nouvelle pour Jacky Mathijssen et ses Diablotins : Loïs Openda, qui n'est pas présent dans la liste provisoire, participera bel et bien à l'Euro U21 qui débutera en Géorgie le 21 juin. Présent avec les Diables rouges pour affronter l'Autriche (17 juin) et l'Estonie (20 juin), il rejoindra le groupe "dès que possible, lorsque le coach de l'équipe A l'aura décidé, avec les trois autres joueurs qui sont chez les Diables", a précisé Jacky Mathijssen ce mercredi midi.