Ameen Al-Dakhil, l’ancien numéro 10 devenu défenseur des Diables : “Il a fallu convaincre son papa mais pas lui”

Formé à Hoeleden, à Hoegaarden puis à Tirlemont, c’est à Anderlecht qu’il réussit un test et se révèle, jusqu’en 2016. Il évolue alors comme attaquant mais lors d’une évaluation de fin de saison, il est indiqué en conclusion qu’il peut partir. Thierry Verjans en profite. “J’ai connu Ameen à Anderlecht et quand je suis revenu entraîneur au Standard, j’ai eu vent du fait que le Sporting ne souhaitait pas le conserver à tout prix. Je lui ai téléphoné pour savoir s’il souhaitait venir au Standard et il a accepté”, indique l’ancien formateur rouche.

guillement "Il avait le profil idéal pour émerger en défense centrale"

Sur les hauteurs du Sart-Tilman, Al-Dakhil enchaîne les buts, malgré son repositionnement en numéro 10. “Il était le meilleur buteur de l’équipe”, se souvient son papa. Mais deux ans et demi après son arrivée au Standard, Thierry Verjans décide de repositionner le joueur en défense centrale. “Ameen était un bon numéro 10, avec une bonne basse et une belle lecture du jeu mais il lui manquait un peu de vitesse d’exécution, reprend Verjans. Je me suis alors dit qu’avec son gabarit (1 m 87), il avait le profil pour émerger en tant que défenseur central. C’est un garçon qui ne prenait pas de risques inconsidérés et qui parvenait à compenser son manque d’explosivité par un bon placement. Il était difficile à contourner.”

Si l’entourage du joueur est réticent à l’idée de ce repositionnement (”j’ai eu du mal à l’accepter”, avoue son papa), le jeune Ameen, lui, comprend la situation. “Il n’a jamais dû être convaincu, note Verjans. En réfléchissant, il s’est vite aperçu que ce n’était pas une mauvaise idée, ni une rétrogradation. Et avec son apport offensif, sa capacité à s’infiltrer et à casser une ligne, il possédait une belle arme supplémentaire.”

guillement "Ameen a toujours été à l'écoute, avec une super mentalité"

Cette arme, c’est Stéphane Guidi qui est chargé de l’aiguiser. En U19 puis en U21, il devient le coach d’Al-Dakhil. “Il venait de redescendre de position lorsque je l’ai eu dans mon équipe”, précise l’actuel coach du Standard Femina. “Il avait de la maîtrise technique et de l’intelligence de jeu mais il devait encore mûrir tactiquement et gagner en agressivité.”

Mais, rapidement, il progresse. “Depuis l’adolescence, Ameen est quelqu’un de mature et sérieux. Il a vite pris conscience qu’il voulait devenir professionnel et des sacrifices que cela demandait. Humainement, il est très attachant”, précise Verjans. Guidi va dans le même sens. “Ameen était très à l’écoute et avait une super mentalité.” Il avait toutefois un défaut : celui de faire une erreur par match. “Mais il a été bien encadré pour le corriger.”

La prophétie de Kompany

Durant l’été 2021, Mbaye Leye tombe sous son charme durant la préparation. À tel point qu’il le titularise pour débuter la saison 2021-2022. “Je le considère comme un titulaire indiscutable”, dira le coach sénégalais quelques semaines plus tard, protégeant son poulain même lorsqu’il est exclu après sept minutes lors d’un Clasico face à Anderlecht. Après ce match, Al-Dakhil peut également compter sur le soutien d’un certain Vincent Kompany, alors coach des Mauves. “Bravo au Standard d’avoir fait confiance à un jeune Belge. Il a fait une erreur mais tout le monde passe par là. C’est le prix à payer. Un jour, Al-Dakhil deviendra peut-être Diable rouge." Des mots qui sonnent aujourd’hui comme une prophétie.

Dans les mois qui suivent, Al-Dakhil est rétrogradé par Luka Elsner. Un peu d’impatience de la part du joueur combinée au litige qui oppose le Standard et Saint-Trond dans la cadre du transfert d’Edmilson permet à Saint-Trond de récupérer le joueur pour 500 000 euros. Au Stayen, il devient rapidement titulaire indiscutable. Après une bonne année, Kompany, encore lui, fait le forcing pour le transférer à Burnley en janvier dernier, contre un chèque de cinq millions.

guillement "Pour un gars de 20 ans, il transpire l'expérience"

”Kompany a toujours été un grand fan d’Al-Dakhil, dont le style de jeu colle bien à l’Angleterre, explique Andy Jones, journaliste pour The Athletic, qui suit Burnley et qui salue l’adaptation du Belge. Physiquement, il a été directement au niveau et pour un gars de vingt ans, il transpire l’expérience. Rapidement, il a montré de la confiance et a été solide.”

La leçon d’Haaland

Al-Dakhil a aussi appris le métier à la dure, lors de la gifle 6-0 reçue à Manchester City en quarts de finale de FA Cup. “Il a pris une leçon par Haaland, ce jour-là, se souvient Andy Jones. Mais cela lui a servi. Lors de la victoire 0-1 à Blackburn, qui a permis à Burnley d’être champion, Al-Dakhil a été impressionnant. Dans une atmosphère tendue, il a gardé son calme. Son passing était excellent et il a cassé de nombreuses lignes.”

S’il n’est pas encore un produit fini (il doit encore progresser dans l’utilisation de son corps avant un duel et dans l’agressivité), Al-Dakhil met toutes les chances de son côté pour réussir. Un exemple ? Ses vacances, c’est à la salle de musculation qu’il les passe principalement. Une mentalité de Diable. Et une sélection comme juste récompense.