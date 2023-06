Comment l'Autriche a révolutionné le football mondial: Red Bull a mis de la caféine dans le jeu

Ralf Ragninck est le cerveau derrière le football de Red Bull ©BELGA

Le rachat de l’Austria Salzbourg en 2005 par le groupe au Taureau rouge a changé le visage du championnat autrichien. Depuis 2007, le titre n’a échappé au club qu’en 2008, 2011 et 2013. Le reste fait partie de l’histoire. Celle d’une révolution progressive.

Red Bull injecte d’abord des fonds pour remonter au classement. Il passe dans une autre dimension au moment de signer, en 2012. Ralf Rangnick, tout juste sorti d’une pause après une campagne historique en Europe avec Schalke 04, débarque dans le groupe. L’Autrichien endosse un rôle hybride qu’on peut simplement qualifier de cerveau du football Red Bull. Il est notamment à l’origine de la création de la galaxie de clubs du groupe.

Pousser la philosophie jusqu’à l’extrême quitte à être naïf

Rangnick est un prêcheur de l’extrême. Mourir avec ses idées lui est préférable à se travestir pour gagner. Il a défini une identité pour les équipes du groupe. Elles ne dévient pas du cadre établi.

guillement Dans l'avion, ils m'ont fait une présentation de leur football sur un ordinateur."

Dans l’avion qui l’a amené de Bruxelles à Salzbourg à l’été 2014, Massimo Bruno a reçu une leçon de football. “Les personnes du club qui m’accompagnaient m’ont sorti un ordinateur durant le vol. Ils avaient une présentation extrêmement précise de la philosophie de jeu, de ce qu’ils attendaient de chaque joueur. J’étais frappé par leur professionnalisme. Leur modèle de jeu n’était pas aussi connu que maintenant mais c’était déjà très excitant sur le papier. ”

Cette tendance à pousser les préceptes sportifs jusqu’à leur paroxysme a également frappé Bruno dès ses premiers entraînements avec Salzbourg. “Les entraîneurs du groupe voulaient que leur philosophie soit parfaitement intégrée. Le pressing étant la clé du jeu de Red Bull, ils insistaient fort sur cet aspect. Le réflexe d’un joueur formé dans un club traditionnel est de ne pas se jeter sur son adversaire s’il se rend compte qu’il va louper sa sortie. Là, si tu arrêtais de presser pour davantage couvrir un possible contre, le coach arrêtait l’entraînement et on recommençait la phase en pressant jusqu’au bout. Et derrière, tu avais droit à une analyse vidéo pour te montrer ce qu’il fallait faire. ”

En match, peu de choses changeaient. Salzbourg avait la chance d’être deux crans au-dessus de tous ses adversaires sur le sol autrichien. Ses erreurs étaient vite compensées. “Il y avait beaucoup de naïveté dans notre jeu, poursuit Bruno. On laissait parfois des boulevards dans notre dos et notre gardien devait jouer beaucoup d’un contre un avec les joueurs adverses à chaque match. ”

Les coachs se sont depuis succédé à Salzbourg comme à Leipzig avec un accent plus prononcé sur les résultats chez certains. Lors de son passage à Leipzig, Domenico Tedesco a, par exemple, proposé un football plus prudent que celui de Julian Nagelsmann. Il a fallu laisser de côté certaines utopies pour plus de réalisme. “Sans cela, on n’aurait pas une équipe de Leipzig qui se pose en troisième puissance de Bundesliga ou Salzbourg qui réussit sur la scène européenne. ”

Massimo Bruno faisait partie de l'équipe de Leipzig promue de D2 à D1 allemande. ©Reporters / DPA

Un recrutement taillé sur mesure

Précurseur dans les data, Red Bull a changé la face du recrutement. Pas question pour le groupe d’aller chercher les noms les plus clinquants de la planète football à coups de gros billets. Les équipes doivent être à l’image de la marque autrichienne : jeune et dynamique.

“Je suis arrivé très jeune à Salzbourg, se souvient Majeed Ashimeru. L’Anderlechtois avait 20 ans quand il a quitté son académie au Ghana. J’ai été repéré pour mes qualités mais aussi pour mon volume de jeu. Je pressais haut, je récupérais vite le ballon et je courais partout. ”

Massimo Bruno avait des qualités similaires. L’élément offensif sortait d’une saison pleine avec Anderlecht. “Les derniers mois à Anderlecht, je jouais derrière l’attaquant à un poste où j’étais hypermobile. Quand je suis arrivé à Salzbourg, je me suis rendu compte que nous étions tous dans le même moule. Ce qui permettait deux choses : une grande concurrence et une facilité à remplacer un joueur par un autre en cas d’absence. ”

La philosophie de recrutement a été conservée depuis. Red Bull se veut être une pépinière de talents. “Il y a un côté quitte ou double, dit Bruno. Le club osait parier sur des profils moins confirmés qu’il espérait tailler à son image. ” On pense, par exemple à Erling Haaland. Le Norvégien a choisi Salzbourg pour se développer avec la réussite qu’on connaît. “Parfois, ça fonctionne, parfois pas”, sourit Bruno.

guillement On nous jetait de faux billets de banque."

Pas question toutefois de claquer des millions sur des joueurs déjà confirmés. Il était d’ailleurs demandé aux recruteurs de cibler des joueurs de moins de 24 ans à fort potentiel. La moyenne d’âge a été légèrement augmentée mais reste basse. “Cela a permis de polir l’image de l’équipe, analyse Bruno. À mes débuts à Leipzig en D2, on nous jetait des faux billets sur le bus car on nous voyait comme une équipe en plastique uniquement là grâce à l’argent. Le fait que le club recrute des profils particuliers a aidé à le rendre plus humain. “

Le jeu sans ballon au cœur du football

guillement On courait 14 à 15 km par match."

Le jeu réclamé par Red Bull est épuisant. “On courait parfois 14 ou 15 km par match, explique Ashimeru. Dans un autre club, cela peut paraître fou. Là-bas, c’était normal. Cet hiver, Brian Riemer (NdlR : son coach à Anderlecht) nous a dit qu’on devait tendre vers ce genre de chiffre. ”

Massimo Bruno a, lui, davantage été frappé par l’intensité mise dans chaque déplacement. “Il fallait être une machine de guerre. Tu perds le ballon, tu presses pour le récupérer. Tu le récupères et tu te projettes directement devant. Ça ne s’arrête jamais, tu enchaînes les courses à haute intensité. Les entraînements étaient d’ailleurs très différents de ce que j’ai pu connaître ailleurs. Tu ne verras jamais une séance de 2h30. Elles étaient largement plus courtes mais tu finissais rincé. ”

Red Bull a changé le paradigme du football. Sa philosophie se définit avant tout par le jeu sans ballon. “Tu penses Red Bull, tu vois directement le pressing, l’énergie à la récupération et l’envie de tuer le match”, résume Majeed Ashimeru.

Un besoin de perfection

Le “gegenpressing” théorisé par Rangnick puis grandement popularisé par, entre autres, Jürgen Klopp et Pep Guardiola définit l’identité des équipes au taureau rouge. “Nous devions récupérer le ballon le plus vite possible, dit Massimo Bruno. Nous avions un certain nombre de secondes pour reprendre le contrôle. ”

guillement Quand tout s'emboîte, c'est magnifique."

Chaque pion est important et doit être à sa place pour que les engrenages puissent s’emboîter. “Si tu te fais piéger, ton équipier doit être derrière toi et ainsi de suite, dit Massimo Bruno. Si tout n’était pas parfait, tu pouvais rapidement te faire avoir en contre. ”

Et Majeed Ashimeru d’ajouter : “Quand tout s’emboîte, par contre, c’est magnifique et tu es extrêmement dur à manœuvrer. Je me souviens encore d’un match à Liverpool. Nous les avions bien secoués tellement notre pressing était précis. ”

Ashimeru était à Salzbourg avant de signer à Anderlecht. ©BAUWERAERTS DIDIER

Un bordel organisé

Les esthètes de la possession ont avalé leur café de travers en observant les équipes de Red Bull en possession de balle. “OK, de l’extérieur, on a juste l’impression qu’on court partout, sourit Ashimeru. Mais nous savions exactement dans quelles zones nous projeter au moment où le ballon était en notre possession. ”

La liberté reste toutefois au cœur du jeu en possession. “Nous avions nos zones, dit Bruno. Nous avons tellement travaillé ces courses qu’à un moment on pouvait balancer un ballon sans vraiment regarder car on savait qu’un équipier avait des chances d’être à la retombée. ”

À l’entraînement, les phases de possession sont chronométrées. En quelques secondes, une équipe Red Bull doit être capable d’aller du point de récupération au but adverse. “Disons que c’est assez différent du football de possession que nous avions à mon arrivée à Anderlecht, sourit Ashimeru. La verticalité est mise en avant, quitte à parfois sauter une ligne pour aller plus vite. ”

Un changement de paradigme

Les entraîneurs passés par les clubs de la galaxie Red Bull ont quitté le navire et en ont inspiré d’autres. La philosophie s’est propagée au point de changer le football en profondeur. Quand on parle de football moderne, il n’est plus question d’occulter le jeu sans ballon.

“L’accent a changé, constate Massimo Bruno. On définissait un club par sa manière d’attaquer. On parle désormais davantage de la manière dont il va récupérer le ballon. L’influence de Red Bull est non négligeable à ce niveau-là. ”

Idem au niveau de l’intensité réclamée sur le terrain. “Les données physiques sont devenues aussi importantes que les qualités techniques lors d’un transfert, résume Bruno. Si tu n’es pas capable de jouer à bloc durant 90 minutes, tu n’as pas ta place dans un grand club. ”

Majeed Ashimeru donne même un exemple concret du glissement généralisé vers un football sous caféine. “Prenez le Cercle Bruges cette saison, dit le joueur d’Anderlecht. Je les ai souvent vus jouer et leur pressing était juste impressionnant. Durant 90 minutes, ils maintenaient un bloc haut avec des récupérations rapides. Et depuis l’arrivée de la nouvelle direction d’Anderlecht nous tendons davantage vers ce genre de football. ”