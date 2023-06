Et maintenant, place à l’Euro : les enseignements de l’unique match de préparation des Diablotins en Israël (0-2)

Du rythme et pas de blessure

La première bonne nouvelle, c’est qu’aucun des dix-neuf joueurs présents (Ndlr : Vranckx, Deman, Al-Dakhil et Openda rejoindront le groupe plus tard) ne devra déclarer forfait en dernière minute. Ramazani et Vertessen ont bien connu une petite frayeur en première période, mais ils ont tous les deux pu poursuivre la partie.

L’autre point positif concerne Koni De Winter et Ignace Van der Brempt, qui avaient tous deux connu une blessure en fin de saison avec leur club. Le premier a participé à l’intégralité de la première période sans montrer de gêne au genou, le second l’a remplacé à la pause pour rassurer quant à l’état de son ischio. Zeno Debast, qui n’avait plus joué de match depuis le 23 avril, a également pu reprendre du rythme durant 90 minutes.

Un 4-3-3 hybride

Côté tactique, Jacky Mathijssen a pu faire quelques essais. Il a d’abord mis de côté la défense à trois qu’il avait conservée durant toute la phase de qualification. Le sélectionneur a privilégié un 4-3-3 en utilisant De Cuyper et Patris (puis Van der Brempt et Siquet) aux postes d’arrières défensifs ainsi qu’un trio dans l’entrejeu (Matazo, Keita et Raskin).

Le onze de départ des Diablotins face à Israël. ©RBFA

Devant, il a d’abord utilisé De Ketelaere, Ramazani et Vertessen. Le joueur du Milan AC évoluait généralement dans une position assez axiale, dans le dos des deux autres attaquants. Mais l’animation a davantage évolué en deuxième période, avec les sorties de De Ketelaere et Vertessen (pour Balikwisha et Descotte). Dans cette configuration, ce sont surtout Ramazani et Descotte qui ont formé un duo, alors que Balikwisha a surtout utilisé le côté gauche, pour laisser davantage d’espace à Raskin dans l’axe.

Des gagnants

C’est précisément cet ajustement qui a permis aux Belges de faire la différence dans cette rencontre pauvre en grosses occasions. En évoluant dans un rôle de numéro 10, Nicolas Raskin a pu profiter de deux bons centres (Balikwisha puis Ramazani) pour placer deux frappes au fond des filets israëliens (51e et 65e).

L’ancien Standardman fait partie des joueurs qui ont marqué de points dans cette partie, tout comme son compère de l’entrejeu Mandela Keita. Calme, précis et très solide, le médian de l’Antwerp a joué en patron, même s’il manquait à certains moments d’automatismes. C’est d’ailleurs pour cette raison que le trio Matazao-Raskin-Keita a disputé les 90 minutes.

Largie Ramazani, qui a un pied dans les deux buts, a aussi probablement gagné sa place de titulaire pour l’Euro. L’ailier d’Almeria a souvent trouvé les bonnes combinaisons avec De Ketelaere (1re période) puis Balikwisha (2e période).

Pas de grand perdant

On aurait peut-être pu attendre davantage de certains autres éléments offensifs comme Yorbe Vertessen, Charles De Ketelaere ou Anthony Descotte, mais le manque d’intensité général ne les a pas vraiment aidés à se mettre dans le rythme. La défense n’a pas non plus eu l’occasion de réellement se tester face à des Israëliens qui ont uniquement créé le danger sur des erreurs belges.

Jacky Mathijssen sait donc qu’il faudra encore élever le niveau d’un cran dans cinq jours lors du match d’ouverture de l’Euro face aux Pays-Bas à Tbilissi. Mais il devra aussi gérer les arrivées d’Al-Dakhil, Deman, Vranckx et Openda. En sachant que les deux derniers seront probablement des titulaires indiscutables.

Israël : Keouf, Cohen (19e Blorian), Gendelman, Morgan (75e Elimelech), Hajaj (81e Levy), Jaber (63e Agvadish), Karzev (46e Hofmeister), Azoulay (54e Ferede), Arad (75e Levi), Gurno (46e Abu Rumi), Bilu (54e Layous).

Belgique : Lammens (46e Delanghe), De Winter (46e Pletinckx), Debast, Patris (46e Siquet), De Cuyper (46e Van der Brempt), Keita, Raskin, Matazo, Vertessen (46e Descotte), Ramazani (67e Engels), De Ketelaere (46e Balikwisha).

Les buts : 51e Raskin (0-1), 65e Raskin (0-2).