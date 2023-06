Après une bonne vingtaine de minutes de jeu, ce sont les Belges qui se montraient les plus entreprenants avec trois tirs au but pour seulement un cadré. Vertessen se créait une première grosse occasion mais son tir, un peu trop mou, n'inquiétait pas le gardien adverse (23e). Malgré la domination belge, les Israéliens s'offraient une belle occasion à la demi-heure de jeu mais la reprise au premier poteau de Jaber passait juste à côté des cages de Lammens (31e).

Au retour des vestiaires, Jacky Matthijsen procédait à plusieurs changements et faisait monter au jeu Pletinckx, Siquet, Descotte, Balikwisha et Delanghe, respectivement à la place de Debast, De Cuyper, Vertessen, De Ketelaere et Lammens. Cinq minutes après la reprise, Nicolas Raskin ouvrait le score pour les Diablotins sur une frappe imparable à bout portant après une perte de balle de Ramazani dans le rectangle adverse (51e).

L'ancien du Standard s'offrait un doublé une dizaine de minutes plus tard avec une frappe déviée par Gendelman dans ses propres buts qui trompait totalement Keouf (65e).

En fin de rencontre et seul face au but, Descotte ratait l'occasion de planter le troisième but belge (89e).

C'était le dernier match de préparation des U21 belges, qui débutreront leur Euro face aux Pays-Bas mercredi à Tbilissi. La Belgique affrontera ensuite la Géorgie le 24 juin et le Portugal le 27 juin.