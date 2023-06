Jérémy Doku est en pleine forme : “J’aurais voulu jouer plus au Mondial”

1) Il est enfin fit : “Je joue comme avec mes potes”

Qui dit Doku, dit pourtant blessures. Selon le site Transfermarkt, il en a eu huit depuis son arrivée d’Anderlecht à Rennes, en octobre 2020. Cela lui a valu beaucoup de critiques en France. À un certain moment, Jonatan MacHardy, éditorialiste à RMC, avait même dit qu’il était “un gros échec à 27 millions”. “C’est un scandale qu’il n’ait donné qu’un seul assist”.

Doku a répondu avec ses pieds. Avec ses paroles, il est moins impitoyable. “Comme si je me blessais volontairement… Quand on dit cela de vous, c’est bon signe. Cela veut dire que vous êtes important. Non, les critiques ne m’ont pas touché.”

Et miraculeusement, il n’a presque pas été blessé lors du second tour. “Je joue comme si j’étais dehors avec mes potes. Quand j’enchaîne les matchs et que je ne dois pas penser avant le match si je risque de me blesser, on voit le vrai Jérémy Doku. Je ne regrette d’ailleurs pas mon départ d’Anderlecht. Peut-être que j’aurais eu autant de blessures en restant à Anderlecht.”

2) 18 minutes au Mondial : “Mais je dis quand même merci à Martinez”

La déception de Doku après l'élimination contre la Croatie. ©PDV

Un des reproches qui ont été faits à Roberto Martinez est de ne pas avoir lancé Doku assez tôt à la Coupe du monde. Il n’est monté qu’à la 72e contre la Croatie. Doku hoche la tête quand on lui demande si ce manque de temps de jeu au Qatar lui est resté à travers la gorge. “Je voulais montrer de belles choses à la Coupe du monde. Je n’ai pas reçu la moindre minute lors des deux premiers matchs. J’avais très faim, je voulais me montrer dans le troisième match. Je crois que je suis bien monté, mais cela n’a pas suffi pour la qualification. C’était une grosse déception.”

Roberto Martinez ne voulait pas griller Doku, qui sortait de blessure. “J’étais fit, estime Doku. D’ailleurs, j’étais monté au jeu à dix minutes de la fin lors du match amical en Égypte. Je ne peux pas savoir si on se serait qualifié si j’avais joué plus. Mais en tout cas, la Croatie était prenable. Et on a eu les occasions pour gagner le match. C’était notre meilleur match des trois.”

Doku n’en veut toutefois pas à Martinez. “Je ne suis pas amer, non. S’il m’a donné si peu de temps de jeu, c’est peut-être parce que je n’ai pas montré assez à l’entraînement. Je lui suis même reconnaissant, vu qu’il m’a fait débuter en équipe nationale quand j’avais 18 ans.”

3) Son transfert : “50 millions ? Une belle somme !”

Autre sujet interpellant : où jouera Doku la saison prochaine ? Il a encore deux ans de contrat à Rennes, mais sa fin de saison n’est pas passée inaperçue. Son nom circule déjà en Premier League. Doku sourit quand on le confronte avec la situation. “Dans le football, les choses peuvent aller vite. Rien n’est sûr. Je ne sais vraiment pas si je jouerai encore à Rennes la saison prochaine ou si ce sera ailleurs. Si j’ai l’impression d’avoir fait le tour de la Ligue 1 ? Euh… Je ne sais pas.”

En d’autres mots : il se sent prêt pour la Premier League. À gauche et à droite, on entend circuler la somme de 50 millions. “C’est une belle somme…”, sourit Doku.