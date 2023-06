Un club espagnol à fond sur Dodi Lukebakio

Dodi Lukebakio est l’un des nombreux Diables amenés à animer le mercato estival. Avec son profil de gaucher percutant capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, son âge (25 ans) et ses 11 buts marqués cette saison dans une équipe qui est descendue et sa situation contractuelle avec un bail qui expire dans un an, le Diable intéresse de nombreux clubs. En France avec Lille notamment, en Italie où l’Inter le suit de très près mais aussi en Espagne. Et notamment à Villarreal où il fait figure de priorité. Le cinquième de Liga n’a pas encore formulé d’offre mais les choses pourraient s’accélérer dans la foulée de cette fenêtre internationale pour l’attaquant qui espère être valorisé à 15 millions par le Hertha Berlin, même si l’opération pourrait se conclure pour un montant moindre.