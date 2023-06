Courtois, Lukaku et Vertonghen méritent le brassard, mais qui le portera ?

Tedesco devra définir qui portera le brassard face à l’Autriche. Un choix difficile, car plusieurs tauliers méritent d’être mis à l’honneur. Chacun a ses arguments.

Jan Vertonghen.

Pourquoi Vertonghen doit avoir le brassard

À 36 ans, Jan Vertonghen a porté plus souvent le brassard que tous les autres membres de la sélection réunis. Souvent, c’était à la sortie d’Eden Hazard ou de Vincent Kompany, dont il était le vice-capitaine, mais il a aussi commencé des matchs avec le statut de capitaine.

Le fidèle numéro 2 a tous les arguments pour le rester. Il reste sur une bonne Coupe du monde, un bon rassemblement en mars et il assume la charge à Anderlecht. Avec près de 150 capes au compteur, personne ne connaît mieux les rouages de l’équipe nationale que Sterke Jan.

Romelu Lukaku ©PCRO

Pourquoi Lukaku doit avoir le brassard

Romelu Lukaku est le leader vocal de l’équipe. Sur le terrain, il coache, encourage et bouscule ses équipiers quand ils ont besoin d’être recadrés ou motivés. Le fait qu’il ait repris le 10 d’Eden Hazard à sa retraite est également symbolique et prouve un peu plus qu’il possède des gènes de patron et assumera son statut. Vu les turbulences qu’il a traversées après sa finale de Ligue des champions, le boost moral de porter le brassard chez les Diables lui ferait du bien. Un message intelligent du sélectionneur.

Thibaut Courtois. ©PCRO

Pourquoi Courtois doit avoir le brassard

Thibaut Courtois n’a jamais eu sa langue en poche et fait partie depuis longtemps du conseil des joueurs. De par son charisme et ses prestations, il s’est posé en leader naturel de la sélection depuis des années. Il a été considéré comme possible capitaine, mais a vu d’autres profils lui passer devant. Sa position avec le jeu devant les yeux est un atout par rapport à un joueur comme Lukaku.