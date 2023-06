Les Diables rouges doivent faire sans leur patron : “Remplacer Kevin De Bruyne est impossible”

De Bruyne est au cœur du projet de Tedesco. À bientôt 32 ans, le Gantois doit encore être le présent de cette équipe nationale et son guide pour retourner vers les sommets. Sans lui, la vie risque d’être plus compliquée. Et particulièrement face à l’Autriche.

À quel point l’absence de De Bruyne va-t-elle peser ?

“Je fais le parallèle avec son absence pour une partie de la finale de la Champions League, commence Philippe Vande Walle. Elle a fait mal à Guardiola et ça s’est vu dans la gestion du match. Tedesco a dû râler quand il l’a vu se blesser et pourtant il est encore plus important pour Manchester City que pour les Diables selon moi.”

De Bruyne avait marqué les débuts de Tedesco à la tête de l’équipe nationale belge de son empreinte. Avec notamment un but et deux assists lors de la victoire en Allemagne. “Il avait retrouvé le sourire qu’il avait perdu depuis quelque temps sous Roberto Martinez, dit Alex Teklak. En plus, imaginez à quel point il aurait rayonné dans le vestiaire avec son statut de vainqueur de la Ligue des champions.”

Peut-on le remplacer ?

Le meneur de jeu laisse un vide dans le dispositif de Tedesco. Parmi les joueurs alignés face à la Suède et l’Allemagne, il est le seul à pouvoir construire le jeu. “Il n’est donc pas possible de reprendre un rôle comme le sien en poste pour poste, résume Johan Walem. De Bruyne est tellement atypique et possède un rendement hors norme.”

guillement "Personne n'a une passe à 10 sur 10 comme De Bruyne."

Ce que confirme Teklak : “Tu as des meneurs de jeu qui ont 7 sur 10 pour plusieurs qualités. De Bruyne, il a 10 sur 10 à la passe. Je ne vois aucun autre joueur belge avec une telle qualité à la distribution et donc capable de totalement le remplacer.”

Nos interlocuteurs s’accordent toutefois à dire que son remplaçant le plus naturel se nomme Youri Tielemans. Blessé à la cheville en mars, il n’a pas encore pu convaincre le sélectionneur de ses qualités. “On pense directement à lui, dit Vande Walle. Il peut combler l’absence de KDB sans le remplacer pour autant. ”

La nuance est importante car le récent transfuge d’Aston Villa préfère jouer un cran plus bas avec le jeu et le ballon devant lui. “Il a sa qualité de passe et de frappe qui rappelle un peu De Bruyne, dit Teklak. Il ne sait, par contre, pas attendre le ballon aussi haut. Cela nécessitera une adaptation.”

À lire aussi

Le système doit-il changer ?

La flexibilité est l’une des grandes qualités de Tedesco. “Il ne doit pas commencer à tout changer car KDB n’est pas là, prévient Teklak. Ce serait un mauvais message pour le groupe. Il doit juste réaliser quelques petites adaptations en gardant la ligne de conduite des premiers matchs.”

guillement "Je garderais les principes de Tedesco mais en renversant le triangle médian."

Johan Walem et Philippe Vande Walle donnent une piste similaire : “Je garderais les principes de Tedesco mais en renversant, par exemple, le triangle avec un seul médian défensif et Tielemans aux côtés d’un autre profil de 8.”

Selon les dernières informations, il pourrait passer dans un 4-4-1-1 avec un élément créatif – a priori Yannick Carrasco – autour de l’attaquant et donc sans un numéro 10 à la De Bruyne.

Johan Walem met le doigt sur un dernier détail important qui déterminera le choix du coach Tedesco : l’état physique des joueurs. “La fraîcheur est la clé en cette fin de saison. Plus que les décisions tactiques selon moi. Il y a eu la Coupe du monde, les championnats, les coupes d’Europe. Ça fait beaucoup de matchs et beaucoup de tension pour les joueurs.”

Onana a terminé le match face à l'Allemagne avec le brassard de capitaine. ©Charvamalou Photo news

L’absence d’Onana est-elle aussi préjudiciable ?

De Bruyne n’est pas le seul absent de marque. L’arrivée de Tedesco a conféré une nouvelle importance à Amadou Onana. Le milieu de terrain d’Everton apporte un équilibre au système du coach. “Il y a du déchet chez Onana mais son volume de jeu, sa protection de balle et ses replis défensifs font de lui un élément difficile à remplacer, dit Teklak. J’aurais bien vu un duo Lavia-Mangala pour bloquer devant la défense mais le premier n’est pas disponible.”

Il y aura aussi un déficit de puissance sans lui. “Je lui trouve un côté rassembleur par l’effort, dit Vande Walle. Les Diables ont eu de la chance de voir ce gars débarquer pile au moment où un élément comme Axel Witsel a décidé d’arrêter.”

Si Tedesco doit faire du poste pour poste, Leander Dendoncker est le candidat numéro 1 à sa succession. “Il est le profil le moins éloigné d’Onana”, dit Teklak. Tedesco va plus que probablement surprendre plutôt que de réaliser le changement le plus attendu.