Le milieu de terrain offensif profite alors de son incroyable saison 2020-2021 qu’il boucle avec 16 buts et 16 assists en 34 matchs. Des chiffres hallucinants pour celui qui joue alors sa première saison en Division 1A, avec le Beerschot. Véritable sensation du championnat de Belgique, dans son style nonchalant très particulier, Holzhauser arrive même à arracher la deuxième position au Soulier d’or, seulement battu par Lior Refaelov, alors à l’Antwerp.

Raphael Holzhauser a réalisé une première saison canon en D1A avec le Beerschot. ©BELGA

Déception à Louvain

Plus de deux ans plus tard, l’équipe nationale autrichienne n’est plus qu’un lointain souvenir pour Raphael Holzhauser, qui regardera le duel face à la Belgique depuis son canapé. Parti à OHL durant l’été 2022 après une piètre dernière saison chez les Rats, le joueur ne répond pas aux attentes avec seulement un but et quatre assists en une demi-saison. Poussé vers la sortie, l’homme de 30 ans se lance alors un nouveau défi l’hiver dernier en rejoignant sous la forme d’un prêt le mythique club de Munich 1860 en… D3 allemande. Là encore, Holzhauser ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau avec seulement trois buts et un assist en quatorze rencontres.

OHL veut se séparer de l'un des plus gros salaires du noyau.

Vers un départ

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Louvain, “Rapha” est revenu ces derniers jours sur les pelouses d’entraînement d’OHL pour participer à la préparation d’avant-saison. Malgré cela, tout porte à croire qu’on ne reverra pas Holzhauser sur les pelouses belges durant la saison 2023-2024. D’un côté, le club louvaniste veut se séparer de celui qui a l’un des plus gros salaires du noyau et qui n’a pas la hargne que demande l’entraîneur Marc Brys à ses joueurs. De l’autre, Holzhauser est bien conscient qu’il sera très difficile d’arracher une place de titulaire et voudrait aller voir ailleurs, sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif.

En moins de trois ans, Raphael Holzhauser a totalement changé de statut. En passant de candidat au Soulier d’Or à joueur indésirable à OHL. Bien loin des strass et paillettes de l’équipe nationale autrichienne…