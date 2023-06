De votre côté, chers lecteurs, les choix sont posés. Voici votre onze idéal pour affronter l'Autriche: Courtois, Theate, Faes, Castagne, Carrasco, Tielemans, Mangala, Trésor, Doku, Lukebakio et Lukaku.

Thibaut Courtois a reçu 97% des voix pour le poste de gardien titulaire, il devance Arnaud Bodart (2%). En défense, vous avez fait des choix forts en accordant votre confiance à Theate (93%), Faes (89%) et Castagne (87%). Le forfait de Vertonghen et le peu de confiance que vous accordez aux remplaçants (16% des voix pour Al-Dakhil et 15% pour Bornauw) laissent croire que vous partiriez sur un système à trois défenseurs.

Cela tombe bien, vous avez donné 87% des voix à Carrasco et 47% à Trésor, qui pourraient évoluer dans les couloirs alors que Tielemans (79%) et Mangala (77%) sont vos chouchous pour le coeur de l'entrejeu.

En attaque, Lukaku garde une nette avance (89%) sur Doku (73% et Lukebakio (56%). Surprise: Bakayoko et Batshuayi doivent se contenter respectivement de 13% et 8% de vos votes...