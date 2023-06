Belgique – Autriche : les Diables rouges sur la voie de la confirmation

Dans une enceinte qui affichera complet ce samedi soir, fêtera la fin de carrière (internationale) d’Eden Hazard et la première de Domenico Tedesco à la tête des Diables rouges en Belgique, tout le monde espère revoir du spectacle, mais les buts encaissés en moins, si possible. Tout le monde, surtout, espère avoir la confirmation que la Belgique made in Tedesco est bien née après l’encourageant rendez-vous de mars.

C’est un double obstacle qui se présente, l’air de rien, au nouveau sélectionneur. Le premier est plus un ajustement, en raison des absences de Kevin De Bruyne, Amadou Onana et, dans une moindre mesure, Leandro Trossard. Tedesco va devoir recomposer son milieu pour partie et lui trouver un accélérateur. Il se donnera jusqu’à ce samedi matin pour faire un choix, mais il a refusé de se plaindre au cours d’une conférence de presse où il est apparu moins bavard, plus déterminé.

Quelle vie sans De Bruyne ?

Il faut dire que les solutions ne manquent pas, même s’il n’y a qu’un seul De Bruyne – “le meilleur médian au monde” –, et ce sera tout l’intérêt de la rencontre de voir comment les Diables vont se comporter sans leur capitaine dans l’animation du jeu.

Tedesco a voulu maintenir le débat autour de la solution collective, mais il sait que cela passera par une individualité. Alors, Yannick Carrasco peut-il être aligné dans un rôle plus axial ? Ou sera-t-il maintenu sur le côté gauche, à charge pour Youri Tielemans, ou un autre, de monter d’un cran, en renforçant l’axe médian où il faudra être costaud ?

Une autre question n’a pas été franchement tranchée par le sélectionneur, même s’il a laissé un indice, tout de même : Jan Vertonghen n’a plus joué un match depuis 55 jours. Est-il en mesure de débuter ? “Ce n’est pas simple, a admis Tedesco. Mais s’il y a un joueur qui peut le faire, c’est bien Jan. Il a l’expérience pour ça. Mais on doit encore voir demain (ce samedi) comment cela se passera avant de faire un choix.”

guillement "Je n'ai pas compris les critiques contre Romelu (Lukaku)."

Il n’y a qu’un Vertonghen pour gérer ce genre de grand écart sans jouer, donc, comme il n’y a qu’un seul KDB, dont il faudra limiter les conséquences de son absence. Comme il n’y a qu’un seul Romelu Lukaku. Une semaine après la déception de la finale de la Ligue des champions, l’attaquant de l’Inter Milan reçoit une belle occasion de se changer les idées et de finir sa saison sur une bonne note.

Domenico Tedesco n'a pas été des plus bavards lors de son point presse.

Domenico Tedesco est venu au soutien de Big Rom, pour dire : “Je n’ai pas compris les critiques dont il a été l’objet, mais je sais qu’il est fort dans la tête, je n’ai aucun doute à ce sujet.” L’ancien Anderlechtois sait se nourrir des critiques pour rebondir. Brassard de capitaine ou non – “la décision n’a pas encore été prise”, a dit Tedesco – il sera un des éléments à suivre sur la route de la victoire.

À l’entraînement, cette semaine, Timothy Castagne a d’ailleurs rappelé l’importance du meilleur buteur de l’histoire de la sélection (72 buts, 122 caps), qui a rejoint les Diables mardi soir et était mercredi sur le terrain : “Il a donné de la voix à l’entraînement, il a replacé, on en avait besoin. Les gens critiquent beaucoup Romelu, mais ils oublient qu’il a plus montré en finale de la Ligue des champions que Dzeko en une heure. Cela avait déjà été le cas à la Coupe du monde, contre la Croatie.”

Des attentes proportionnelles aux promesses de mars

Contre l’Autriche, il sera encore le danger numéro un. Et cela amène au deuxième obstacle du soir, l’adversaire tout simplement. Vue de loin, lors du tirage au sort, l’impression aurait pu être que la Suède serait la concurrente numéro une des Diables. Mais la faiblesse suédoise observée à Stockholm a rappelé que l’Autriche avait aussi des arguments. Elle a gagné ses quatre derniers matchs, dont un amical contre l’Italie, et elle a quelque chose d’une formation en progrès, malgré ses absents (Danso, Laimer, Lindner, le gardien titulaire, alors que Sabitzer sera sur le banc).

Elle ne s’est pas qualifiée pour la dernière Coupe du monde, éliminée en barrages par le pays de Galles, et elle avait traversé la dernière Ligue des nations comme un fantôme (une victoire, quatre défaites et un nul). Mais c’était les débuts de Ralf Rangnick, un sélectionneur arrivé en juin et qui a si souvent flirté avec la Belgique ou certains de ses clubs.

Dans l’ambiance teintée de rouge du stade Roi Baudouin, qu’ils retrouveront pour la première fois depuis septembre, les Diables ont une belle opportunité de marquer des points, et les esprits, sur la route de l’Euro 2024. Les victoires de mars seront-elles de nature à élever les attentes ? C’est la rançon de la progression de cette nouvelle génération, qui dira donc au revoir à Eden Hazard, pour un hommage mérité.

L’ancien capitaine était sur la pelouse, il y a 13 ans, contre l’Autriche, tout comme Vertonghen et Lukaku. Il sera spectateur, cette fois, et tant qu’à s’être déplacé, il aimerait voir du spectacle. Alors, quatre buts à la fin ?