Diables rouges : Comment les expérimentations tactiques de Tedesco ont échoué face à l’Autriche

Tielemans devait faire le jeu de trop bas

Youri Tielemans a reçu les clés du jeu en l’absence de Kevin De Bruyne. Sur la première mi-temps, le Bruxellois n’a donné qu’un seul bon ballon. Un pauvre contenu qui s’explique par des approximations de sa part mais aussi par la distance entre les lignes. Le bloc était coupé. Les quatre attaquants et le reste. De si loin, Tielemans ne pouvait pas jouer à la De Bruyne et distribuer les passes tranchantes qu’on attendait de lui.

Carrasco sans repères

Le manque de relais offerts à Tielemans est en partie lié à la position de Yannick Carrasco. Essayé en soutien de Lukaku, le joueur de l’Atletico Madrid a eu beaucoup de mal à trouver ses marques. Bien plus habitué à évoluer sur le flanc en faisant face à son adversaire pour le provoquer, il s’est souvent retrouvé dos au jeu. Il n’a su se retourner qu’une fois pour frapper au but. Comme un roi de l’impro emprisonné dans un script pas du tout écrit pour lui. Jérémy Doku et Dodi Lukebakio ont également pâti de ce manque de point d’appui. Ils ont souvent forcé l’action individuelle au lieu de jouer en relais.

Castagne à la Guardiola

Durant les 20 premières minutes, Timothy Castagne a dû jouer dans l’entrejeu en possession de balle. Une variante de son poste de latéral droit bien connue des adeptes de la secte guardiolesque. Le coach de Manchester City est fan de ce système qui offre un surnombre dans l’entrejeu quand l’équipe a le ballon. C’était clairement le but de Tedesco, venir offrir une option supplémentaire à la relance pour contourner le pressing autrichien. Castagne n’a pas les habitudes de Kyle Walker ou John Stones au poste. À l’ouverture du score de l’Autriche, Castagne a repris un rôle plus classique.

Theate et Doku ne se comprennent pas

Les problèmes défensifs des Diables se sont résumés au boulevard laissé sur le côté gauche de la défense. En cause : le manque de lien entre Arthur Théate et Jérémy Doku. Les deux hommes jouent pourtant ensemble en club, à Rennes. Face à l’Autriche, Theate s’est trop souvent fait aspirer vers l’axe du jeu, collant toujours à Dendoncker. Doku, lui, a souvent oublié de prendre l’information pour suivre un opposant profitant de l’espace laissé à gauche de Théate. L’absence de Jan Vertonghen, guide de cette jeune défense, fait partie de l’explication.