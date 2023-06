Eden Hazard mis à l’honneur mais incertain pour son avenir : “Je ne sais pas encore si je vais continuer ou non”

Après avoir salué Arnautovic et Alaba, il est allé profiter d’une haie d’honneur, tapant dans les mains de tous les Diables, et applaudi par son ancien équipier du Real Madrid. Fleuri par le capitaine Lukaku, il s’est vu remettre un cadeau par Vertonghen. La cérémonie protocolaire s’était terminée sous les Merci Eden, et Hazard pouvait refaire un tour d’honneur, en compagnie des Diables.

Le RWDM ? “On verra”

Et puis, forcément, il a pris le micro pour remercier le public, et lancer son fameux Waar is da feestje ? Il a invité un de ses fils à lancer le chant, dans l’hilarité générale, puis un DJ a pris le relais pendant que les Diables rentraient aux vestiaires et que Hazard prenait congé de tout le monde, non sans passer par la RTBF, pour y dire son sentiment. “C’était beaucoup d’émotions, il n’a manqué que les trois points”, a-t-il expliqué.

Eden Hazard a reçu un bouquet de fleurs des mains de Romelu Lukaku.

Mais la question essentielle était : que va-t-il faire ? Stop ou encore ? “Honnêtement, je ne sais pas encore. Après trois années compliquées, j’ai envie de profiter de la famille et de partir en vacances.” Une rumeur l’envoyant au RWDM a circulé. Qu’en dit-il ? “On lit beaucoup de bêtises depuis quelques jours.” Mais quand la question plus précise du club molenbeekois a été posée, il a lâché : “Je ne sais pas, on verra”, avant d’éclater de rire. Du Hazard pur jus, insondable.

Avant cela, comment s’est passée la soirée d’Eden ? Quand il est arrivé, dix minutes avant le début de la rencontre, les spectateurs se sont retournés pour le voir et le prendre en photo. Il faisait sa première apparition en tribunes et, forcément, il attirait l’attention comme quand il était sur la pelouse, quelques mètres plus bas, il y a quelques mois encore. Après avoir salué David Delferière, le bientôt ancien président de l’ACFF, il a longuement discuté avec Mario Innaurato, l’ancien préparateur physique des Diables rouges. On pouvait cette phrase, lancée à celui qui l’a fait gentiment souffrir chez les Diables : “Mais tu es partout.”

En décapotable, comme au Van Damme

Eden Hazard était égal à lui-même, décontracté, ne refusant pas les selfies. Accompagné de ses enfants, de ses frères Ethan et Kylian, et d’une partie de la famille, il a applaudi les quelques occasions belges, avant d’être applaudi lui-même, à la mi-temps. Installé à l’arrière d’une voiture décapotable, assis sur le haut des sièges, il goûtait, sourire en coin, son tour d’honneur, comme on en voit plus souvent au Mémorial Van Damme, quand les athlètes sont présentés ou les athlètes olympiques fêtés, comme cela avait été le cas en septembre 2021.

Précédé et suivi par deux voitures lettrées Merci Eden, Hazard avait pu voir, sur l’écran géant du stade une vidéo lui rappelant la manière dont il avait mis l’ambiance, sur la Grand-Place de Bruxelles, au retour de la Coupe du monde en Russie. Avant de reprendre place en tribunes, il s’est arrêté devant le couloir qui amène aux vestiaires des joueurs, pour saluer quelques Diables remplaçants, dont Michy Batshuayi. Malgré que la Belgique était menée, il y avait de grands sourires entre les deux anciens équipiers.