La Chronique de Thomas Chatelle : la Croatie a tout ce que nos Diables n’ont pas… eu

Quelque chose du Real Madrid quand, après avoir encaissé le premier but dans un stade du Kuip bouillant, cette équipe de Croatie reste de marbre et attend patiemment son heure. Et enfin quelque chose d’unique et de magique avec Luka Modric à la baguette, symbole d’une équipe qui aura joué ce match comme une demi-finale de Coupe du monde. Car Modric n’est pas seulement le génie footballistique qu’on connaît, il est aussi un leader naturel qui sur le terrain est obsédé par la victoire… Et peut-être encore plus lorsqu’il endosse ce maillot à damiers croate. À 37 ans, il veut plus que tout un titre pour cette autre génération dorée !

Et même s’ils ont échoué à une marche du titre mondial en 2018 et à deux marches près en 2021, peu importe le prestige du titre, c’est derrière le symbole du couronnement d’un parcours et d’une longévité exceptionnels de cette génération que le virtuose des Balkans court. Et pour arriver à ces fins, le capitaine peut compter sur la dernière caractéristique qui rend cette équipe nationale différente : l’âme. Une âme qui ne s’achète pas et qui permet de se surpasser dans les grands moments. Cette âme traverse toute cette équipe en partant du banc vers le terrain pour finir dans les tribunes où le cœur de tout un pays bat. Ces supporters seront à nouveau là dimanche au Kuip pour la finale face à l’Espagne, transformant les tribunes orange en rouge et blanc pour pousser leurs joueurs vers le sacre d’une génération et de tout un pays !