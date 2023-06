La mère du Diable rouge Yannick Carrasco se confie : “Mon fils a un lien particulier avec Tedesco”

Carmen, on vous sent heureuse de voir le petit Naël qui soufflera bientôt sa première bougie. Comment vivez-vous cette première expérience de grand-mère à distance ?

“Je vois mon petit-fils une semaine par mois. Je vais à Madrid et je le garde sept jours non-stop. Certains n’ont pas cette chance alors quand je suis avec lui, je profite un maximum de tous les instants. Et pour le reste, il y a FaceTime (rires). On s’appelle au moins tous les deux jours. Si je pouvais choisir, je garderais tous mes enfants près de moi. J’ai encore trois enfants plus jeunes que Yannick, et une petite-fille de trois mois. Je partage mon temps entre eux et ma vie. On a trouvé notre équilibre comme ça.”

Comment décririez-vous Yannick en tant que père ?

“Exceptionnel. Le petit est amoureux de son père. Il réclame toujours Yannick (sourire). Physiquement, il a des traits de ses deux parents (NdlR : Yannick Carrasco est marié à l’ex-miss Belgique Noémie Happart), mais il ne l’affiche pas sur les réseaux sociaux. Il veut le préserver au maximum et il a raison.”

Est-il plus épanoui depuis qu’il est papa ?

“Il a toujours eu la joie de vivre et sa nouvelle vie de père ne fait qu’accroître cet épanouissement. Il est peut-être plus mature aussi. Il relativise plus les choses. En raison de son âge, sa paternité. Peut-être est-il aussi plus posé.”

Il a dit qu’il se sentait encore jeune pour le football à presque 30 ans. Vous confirmez ?

“Il est très mature dans sa tête depuis tout petit. À 12 ans, il avait déjà des réflexions d’adulte. Il a grandi sans père, a endossé des responsabilités à la maison. Son parcours a énormément impacté la personne qu’il est devenu. Par contre, il reste enfant dans sa tête. Il blague, il rit. Quand Yannick entre dans une pièce, il rayonne et transmet une énergie. Pas parce qu’il joue au football, mais par sa personnalité.”

Il semble encore empli d’une grosse motivation…

“Il a toujours posé ses propres choix, ce qui lui permet après plus de dix ans chez les pros de ne pas avoir une once de regret. Il a toujours été le maître de sa carrière. Il a été critiqué pour son départ en Chine, mais il considère encore aujourd’hui avoir fait le bon choix. Cette expérience l’a rendu meilleur. Et regardez ce qu’il a montré à son retour en Europe. Il en fallait du caractère pour revenir de la sorte, car tout le monde l’a descendu et il a dû refaire ses preuves.”

"Le vrai Yannick, c'est celui qui offre le penalty à Verschaeren."

Vous étiez opposée à son départ ?

“Absolument pas. Mon instinct maternel voulait le garder près de moi, car je ne pouvais pas autant lui rendre visite qu’à Madrid, mais il a décidé seul. D’ailleurs, s’il me dit qu’il part rejouer dans un pays lointain, je l’accepterai, même si je dois moins voir mon petit-fils.”

C’est un homme de famille ?

“Oui, mais c’est un solitaire dans l’âme.”

Du genre à sacrifier une année de confort pour se mettre à l’aise sur le long terme ?

“Depuis tout jeune, il me dit qu’il ne faut pas croire que l’argent rentrera éternellement, car une carrière de footballeur est courte. S’il doit se sacrifier pour mieux nous aider, il le fera. Mais jamais sur un coup de tête.”

Il est d’ailleurs en pleine préparation de son après-carrière. Il a ouvert un club de padel et de fitfive !

“Il est bien occupé sur différents plans et a lancé quelques projets en y intégrant ses frères et moi. Ça reflète son extrême générosité avec ses proches. Il a le sens de la famille, mais aussi des affaires.”

Cet altruisme est lié à son éducation ?

“L’égoïsme n’a pas sa place dans ma maison.”

Il avait d’ailleurs surpris toute la Belgique en offrant un penalty un Yari Verschaeren (NdlR : face à Saint-Marin en 2019)…

“Ça, c’est le vrai caractère de Yannick. Il considère qu’un jeune doit être aidé. Il a reçu de l’aide des cadres quand il était jeune et espère pouvoir rendre une partie des conseils reçus. Ce genre de geste me rend plus fière qu’un but. Il faut être égoïste à certains moments sur le terrain, mais si tu peux aider par ce genre de petits gestes…”

Yannick jouera-t-il encore longtemps au football ?

“Au moins jusqu’à 35 ans, selon moi. Il en a encore l’envie et les capacités.”

"Il a le niveau pour être un patron du Barça."

Il pourrait faire un grand pas dans sa carrière cet été. Le FC Barcelone a une clause préférentielle pour le recruter !

“Il se concentre sur les Diables rouges puis l’Atletico Madrid (NdlR : où il a encore un an de contrat). Et l’avenir nous dira où il sera. Mais je n’en sais pas plus que ce qui est sorti dans la presse. La situation ne doit pas être simple pour lui car il sera peut-être face à un choix difficile. Beaucoup de clubs sont intéressés, mais il est aussi très heureux à l’Atletico. Il y est chez lui.”

À quel point y est-il apprécié ?

“Mon fils a l’Espagne dans le sang via moi (sourire). Je l’ai éduqué à l’espagnole, il parle la langue. Au stade, on sent qu’il y a une belle culture populaire et une ambiance. On sent un vrai affect vis-à-vis de Yannick.”

Comment définiriez-vous sa relation avec son coach Diego Simeone. Elle semble faite de hauts et de bas…

“Non, je ne trouve pas. Si Simeone est venu le rechercher après son départ en Chine, c’est qu’il a toujours cru en Yannick. Il veut que chaque joueur tire le maximum de son potentiel et parfois il est dur.”

Yannick a-t-il le niveau pour être un patron au Barça ?

“Oui. Mon fils est un guerrier qui aime le défi. Je sais qu’il a le niveau pour le Barça. ”

La saison qui vient de se terminer a démarré au petit trot pour lui, mais il a terminé en force. Avez-vous une explication ?

“Il finit avec dix buts et cinq assists (sourire). Il a retrouvé son vrai niveau sur la fin de saison. Est-il aussi fort que lors de son arrivée à Madrid à 21 ans ? Je dirais qu’il est différent. Il joue plus sur son expérience. Il a grandi au long de ses années avec Simeone. Mais il peut aller encore plus loin. Surtout si on le pousse à le faire.”

"Les critiques envers Yannick chez les Diables étaient injustes."

Cela s’est vu avec les Diables. Il a semblé libéré depuis l’arrivée de Domenico Tedesco…

“Je sais de quoi mon fils est capable à partir du moment où il joue où il doit. Je ne suis pas coach, mais tout le monde s’est aperçu que Yannick joue mieux un cran plus haut.”

Pourtant, quand Roberto Martinez l’a aligné sur le flanc gauche, tout le monde criait au génie et cela a bien fonctionné durant un temps. Puis les critiques sont apparues…

“Et elles étaient injustes, car il devait plus défendre qu’autre chose. Yannick a besoin d’espace, de laisser parler sa technique, de provoquer en un contre un. Là, il est presque imbattable. Avec Tedesco, il peut à nouveau penser à attaquer.”

Cela devait être compliqué pour lui, car les Diables rouges ont fait de grandes choses avec Yannick dans un rôle plus défensif…

“Il a essayé de faire au mieux sans aller à l’encontre de ce que voulait son coach. Il a toujours apprécié et respecté Roberto Martinez.”

Carrasco était frustré de sa Coupe du monde. ©AFP or licensors

Comment a-t-il vécu sa Coupe du monde ?

“Avec un gros goût de trop peu. Il me l’a exposé comme ça. Il était extrêmement déçu, car c’est un gagnant.”

Voyez-vous déjà qu’il retrouve le plaisir avec le nouveau sélectionneur ?

“Oui, on le voit, car il peut prendre les espaces et s’amuser sur le terrain. Résultat : il a su se démarquer des autres.”

Il a déclaré qu’il s’entendait déjà bien avec Domenico Tedesco…

“Oui, il a directement eu un lien particulier avec le nouvel entraîneur. Il a l’impression que Tedesco a vite perçu à quelle position il pouvait utiliser son plein potentiel.”

Peut-il être une des clés des Diables dans les prochains tournois ?

“Oui, il a tout pour être un pion essentiel en équipe belge. Il a un côté leader, surtout avec les jeunes joueurs. Il peut guider la nouvelle génération.”