L’entraîneur de l’Autriche Ralf Rangnick et la Belgique : c’est l’histoire de… cinq rendez-vous manqués

Bruges, le premier sur une balle haute

Mais Rangnick a une autre maladie : le virus du football. Deux mois après sa démission, il se sent nettement mieux. Notamment grâce à un nouveau régime alimentaire. Bart Verhaeghe l’apprend via Sven Vermant, entraîneur chez les jeunes du Club qui a connu le coach en Allemagne. Le récent et ambitieux président du Club Bruges prend contact avec Rangnick en novembre 2011. Il est sur sa short-list avec l’Anglais Steve McLaren.

Bruges n’est pas encore le club le plus riche du Royaume, loin de là. Le salaire exigé par Rangnick fait reculer Verhaeghe. D’autant que le coach imagine de grands et coûteux changements dans le noyau. Il espère de toute manière trouver mieux que le Club. Finalement, un autre Allemand débarquera au Jan Breydelstadion : Christoph Daum.

Van Holsbeeck le rencontre deux fois à Londres

Quelques mois plus tard, à la fin de la saison 2011-2012, Anderlecht est champion, mais l’ère Ariël Jacobs se termine. Herman Van Holsbeeck, le manager anderlechtois, aimerait attirer une pointure européenne sur le banc pour que l’équipe passe un cap au niveau européen.

Van Holsbeeck se souvient d’un stage hivernal à La Manga où Hoffenheim, sur le terrain voisin, enchaînait les entraînements novateurs à très haute intensité. Il avait alors noté le nom de l’entraîneur sur un calepin : Rangnick.

Un premier rendez-vous avec le coach allemand est fixé dans un hôtel à Londres. Van Holsbeeck s’y rend discrètement. Via des agents, il a fait part de son intérêt à plusieurs coachs, dont John van den Brom qui sera finalement choisi, mais il a un faible pour Rangnick.

Van Holsbeeck est impressionné dès le premier contact : celui qu’on surnomme “le Professeur” a préparé un dossier très complet sur le RSCA. Il a noté les qualités et les défauts de chaque joueur. Un second rendez-vous est fixé, mais le manager anderlechtois sent bien que le coach allemand vise autre chose : les Diables. Rangnick lui explique aussi qu’il a besoin de plus de jeunesse dans le noyau. Il sait qu’il n’arrivera pas à imposer son pressing intense à des garçons expérimentés comme Juhasz, Deschacht, Biglia, Jovanovic et Mbokani.

Van Holsbeeck rentre à Bruxelles avec un vent, mais en prenant soin de garder le dossier confectionné par Rangnick. Il lui servira par la suite. Dans le même temps, l’Allemand dit également non au Hertha Berlin, à Besiktas, à WBA et à Tottenham. “Ce n’était pas le bon moment pour Anderlecht, mais je n’exclus pas de travailler à Anderlecht à l’avenir”, dira-t-il quelques mois plus tard à la presse belge alors qu’il vient de s’engager comme directeur sportif des clubs de Red Bull.

Ralf Rangnick s'adresse à la presse belge à Salzbourg avant un amical contre Anderlecht en juillet 2012. Il vient juste de refuser l'approche du RSCA. ©Photo News

Thans le veut pour les Diables, Collin choisit Wilmots

Dimanche 13 mai 2012, le monde du football belge n’en revient pas : Georges Leekens quitte les Diables pour le Club Bruges. La commission technique de la fédération, présidée par Philippe Collin, doit trouver un successeur dans l’urgence. L’idée est de prendre un Belge. Collin pense à Eric Gerets (équipe nationale du Maroc) et à Michel Preud’homme (Al Shabab). Le premier est trop cher, le second ne reçoit pas de ticket de sortie.

guillement "Rangnick connaissait tout sur tout lors de notre rendez-vous à Londres, il avait même calculé la courbe de progression de De Bruyne et Lukaku."

Marc Wilmots, l’adjoint de Leekens, est la solution la plus logique, mais Rangnick a envoyé son CV et ça titille Collin. Avec Benoît Thans, alors directeur technique de la fédération, il prend l’Eurostar jusqu’à Londres pour rencontrer l’Allemand, dans le même hôtel que Van Holsbeeck à quelques jours d’intervalle.

Comme à son habitude, Rangnick impressionne : “Il connaissait tout sur tout. Il avait même calculé une courbe de progression pour Lukaku et De Bruyne”, se souvient Thans, qui finira par bosser avec l’Allemand comme scout de Red Bull après un rendez-vous dans la foulée du match Standard-Salzbourg en 2013.

En rentrant à Bruxelles, Thans a fait de Rangnick son favori, après avoir eu Preud’homme comme choix numéro 1. Mais Collin temporise. Après réflexion, il choisit Wilmots. Il dit avoir été convaincu par ses premiers pas d’intérimaire lors d’un match en Angleterre, notamment dans la gestion humaine. Il avait, par exemple, obligé Eden Hazard à payer le champagne au groupe après un retard.

Hasi bouleverse les plans de Collin

Collin n’a quand même pas oublié Rangnick et son impressionnante présentation londonienne. Mais cette fois, il porte sa casquette anderlechtoise (il est secrétaire général et a l’oreille du président Roger Vanden Stock). En février 2014, Anderlecht enchaîne les mauvais matchs. Il voudrait limoger van den Brom, mais Van Holsbeeck continue à soutenir le coach néerlandais.

Collin vise alors l’été. Il est convaincu que van den Brom ne survivra plus très longtemps et commence à penser à un successeur. Il vise du lourd : le Néerlandais Martin Jol ou, encore mieux, Rangnick. Il se dit dans le milieu que l’Allemand a envie de retrouver le métier d’entraîneur alors qu’il est toujours directeur sportif chez Red Bull.

Quand van den Brom est limogé le 10 mars 2014 après une défaite à Louvain, Collin pense que son plan est sur les rails. C’était sans compter avec l’inattendu : Besnik Hasi, promu T1 ad interim pour les playoffs, réussit l’exploit d’offrir le titre au RSCA. La question du coach ne se pose plus : l’Albanais restera le T1 jusqu’en 2016.

Verhaeghe repense à lui, mais pour les Diables

Juillet 2016, cinq ans après la première touche brugeoise, Rangnick et le football belge se draguent une cinquième et dernière fois. L’Allemand envoie son CV après le départ de Wilmots au bout d’un Euro décevant. Ce n’est plus Collin, mais Verhaeghe qui décide à la fédération. Le boss brugeois le place sur sa short-list avec Rudi Garcia, Dick Advocaat, Claude Puel, Cesare Prandelli, Louis van Gaal et Roberto Martinez.

Le plan de Rangnick est ambitieux. Il compte notamment prendre Thierry Henry comme adjoint. Mais c’est Martinez qui est choisi. Et qui recevra aussi l’ancien attaquant français comme bras droit. Il avait fait comprendre qu’il n’était pas obligatoirement lié à Rangnick. “C’est dommage de n’avoir jamais eu Rangnick dans le football, regrette Thans. Que ce soit avec un club ou avec les Diables, il aurait amené quelque chose de particulier, j’en suis convaincu. Il vivait pour le football et pour la formation de la jeunesse. Ça aurait bien matché. ”