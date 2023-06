Marvin Ogunjimi était un des Diables du match lors du 4-4 face à l’Autriche de 2010 : “Lukaku a bossé plus que moi, bravo à lui !

Ogunjimi n'a pas encore pris du poids... ©ennio cameriere

Son flirt avec le Nigéria : “J’étais presque au Mondial 2010”

Ogunjimi a failli ne jamais jouer pour la Belgique. Au printemps de l’année 2010, il reçoit un coup de fil de Lars Lagerbäck, coach suédois du Nigéria. La proposition est alléchante : venir au pays pour remplir les documents nécessaires afin d’aller au Mondial 2010 en Afrique du Sud pour renforcer l’attaque avec Nwanko Kanu, Peter Odemwingie et Obafemi Martins. “Vu que mon papa est nigérian… Mais je n’ai pas pu me libérer, parce que nous jouions les playoffs 2 avec Genk. J’étais donc presque au Mondial 2010, mais tant mieux que cela ne se soit pas fait. J’ai été élevé par ma maman, qui est belge. Elle préférait que je représente la Belgique.”

Ses deux buts au Kazakhstan : “Pour mon grand-père décédé”

8 octobre 2010, Astana. Le marquoir indique toujours 0-0 au repos, alors que la Belgique doit gagner pour garder une chance d’aller à l’Euro. Le bulletin intermédiaire n’est pas génial : 0 sur 6, après des défaites contre l’Allemagne et en Turquie. À la mi-temps, Georges Leekens ose sortir Romelu Lukaku à l’avantage d’Ogunjimi, une des révélations du futur champion, Genk. “Les deux buts que je marque dans ce premier match en équipe nationale, c’est évidemment le plus beau souvenir de ma carrière.”

Au lendemain de ce 0-2, il parle aux journalistes à l’aéroport. “Je dédie ce but à mon grand-père qui vient de décéder et qui m’a appris le foot quand j’étais petit. On a mis mon maillot de Genk dans son cercueil.”

Pour la Belgique, c’est la première victoire en déplacement en 1 052 jours. Elle occupe la 62e place au ranking mondial, entre l’Iran et l’Ouganda.

Préféré à Lukaku, pisté par le Real : “Je l’ai compris dans les Thermes”

Quelques jours plus tard, la Belgique joue un nouveau match de la dernière chance, à domicile contre l’Autriche. Un seul sujet fait la une des pages sportives : qui d’Ogunjimi ou de Lukaku, cité au… Real Madrid à cette époque, serait titulaire ? Ogunjimi : “Au lendemain du match au Kazakhstan, je me souviens que nous avions été aux Thermes à Grimbergen. Le T2 Marc Wilmots était venu me trouver : ‘Si tu joues comme ça, tu as de bonnes chances de débuter contre l’Autriche’. Et à l’entraînement du lendemain, je sentais que Leekens me parlait beaucoup. Mon pressentiment était le bon.”

Lukaku ne lui en voulait pas ? “Non. D’ailleurs, je savais qu’il n’y avait pas photo entre lui et moi. Il était beaucoup plus fort. Mais à ce moment, Jelle Vossen et moi formions un duo de choc à Genk.”

Le 4-4 à la 90e +3 de l’Autriche : “Et pourtant, le stade a enfin vibré”

Ogunjimi après son égalisation contre l'Autriche. ©BELGA/LALMAND-FAHY

Le 12 octobre 2010, le jour J. En se levant, Ogunjimi reçoit un gâteau pour son 23e anniversaire. Mais ce qui lui importe, c’est de battre l’Autriche avec le jeune Arnautovic en attaque. Leekens ne met pas seulement Lukaku, mais aussi Hazard sur le banc. Et il opte pour Bailly au but. Kompany, blessé pour le match au Kazakhstan, est forfait. Van Buyten se blesse à l’échauffement et est out, comme Vermaelen et Dembele. Le jeune De Bruyne (19 ans) est en tribune, on lui diagnostiquera la mononucléose par après.

Le onze : Bailly, Alderweireld, Kompany, Lombaerts, Vertonghen, Witsel, Simons, Fellaini, Legear, Vossen et Ogunjimi. Après onze minutes, le stade exulte une première fois. “Vossen négocie magnifiquement mon centre à ras du sol : il dépose le ballon dans la lucarne. Je donnais raison à Leekens : Jelle et moi, on se trouvait les yeux fermés.”

La suite est connue : 1-2 à la mi-temps, Leekens sort Alderweireld (21 ans) pour Boyata. 2-2 via Fellaini, puis 2-3 après une mêlée devant le but de Bailly. Après l’exclusion de Scharner de West Brom, la fin de match est surréaliste, avec trois buts en 5 minutes et 36 secondes. “D’abord, j’inscris le 3-3, après une louche d’Hazard, monté au jeu, et une passe en retrait de Legear. Puis, Lombaerts inscrit le 4-3 à la 90e sur corner d’Eden. Le Heysel n’avait plus vibré ainsi depuis très longtemps. Puis, il y a eu cette douche froide.”

En effet, à la 90e +3, Bailly relance trop vite une nouvelle attaque, Hazard perd le ballon après un dribble inutile, Lombaerts commet une erreur en voulant anticiper, Boyata couvre l’extérieur de l’homme et Bailly se prend le ballon entre les jambes. Ogunjimi : “On n’en revenait pas. Dans le vestiaire, je crois que Kompany avait pris la parole. La déception était immense, malgré notre excellente prestation.”

93e minute. Fellaini, Bailly Vertonghen et Legear ne comprennent pas comment les Diables ont pu encaisser ce 4-4. ©Photo News

L’après-Autriche : “Cette erreur les a aidés au Brésil”

À sa conférence de presse après le match, Leekens sort une phrase qui le caractérise. “Dieu n’était pas avec nous, il faudra que j’aille à l’église demain.”

Son appel à Dieu n’a pas l’effet escompté. La Belgique perd encore des points contre la Turquie (1-1, penalty raté de Witsel), en Azerbaïdjan (1-1) et en Allemagne (3-1). Deux points lui manquent au décompte final pour aller à l’Euro. Ogunjimi : “Et quand même, on sentait que quelque chose de beau se créait. L’ambiance au Heysel lors de ce 4-4, le 0-2 en Autriche devant des milliers de Belges enthousiastes… Oui, avec un 4-3 on serait probablement allé à l’Euro. Mais l’équipe a appris des erreurs commises lors de ce 4-4. Elle ne les a plus faites lors du parcours menant au Brésil. Elles ont servi à quelque chose.”

Pour certains joueurs – comme Legear – c’est la fin de l’aventure. Ogunjimi en fait également partie. “Comme El Ghanassy, Vadis Odjidja et Odoi, qui étaient également dans ce groupe. Pour les autres, c’était le début d’une magnifique histoire. Je ne sens aucune rancune envers Lukaku, Vertonghen, Mertens, Witsel ou autres. Ils ont travaillé plus que moi, ils le méritent. J’ai pris les choses à la légère. Et surtout, j’ai fait des mauvais choix dans ma carrière.”

Ses erreurs : “On a menacé de m’envoyer dans les montagnes au Kazakhstan”

Cette saison 2010-2011, Ogunjimi remporte pourtant le titre avec Genk. “Mais la saison d’après, j’ai trop vite signé à Majorque. J’aurais dû attendre qu’une meilleure opportunité se présente.”

Il n’y a joué que sept matchs, avant d’être prêté au Standard, au Beerschot et à OHL. À Sclessin, il se sent mal traité. “Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C’est le passé. Peut-être qu’un jour, je vais sortir un livre et j’en parlerai à ce moment-là.”

Puis, il commence son tour du monde, dans des pays plus exotiques les uns que les autres, comme la Norvège, la Corée du Sud, la Thaïlande, l’Albanie, le Kazakhstan, la Biélorussie et le Vietnam. “J’ai erré un peu partout. Parfois, je ne restais que quelques mois. Et parfois, je ne lisais pas bien mon contrat, et les clubs en profitaient. On m’a menti, planté des poignards dans le dos, j’ai tout vécu. J’étais mal accompagné, mais c’est de ma faute.”

Son histoire la plus folle ? “Au Kazakhstan, j’étais convoqué chez le président après un mauvais match. Il m’a dit : ‘Soit, tu signes ici la fin de ton contrat sans qu’on ne te paie de prime de départ. Soit tu pars avec un coach dans les montagnes à partir de demain.' Ne sachant pas ce qui m’arriverait dans les montagnes, j’ai signé et j’ai filé.”

Rhumatisme, coaching : “Je ressens enfin le respect”

Ogunjimi a terminé sa carrière à Mons. “Mais en fait, je n’étais plus apte à jouer au foot. Depuis mes 30 ans, je souffre de rhumatisme à la poitrine. Je ne récupérais pas après un effort. Je devais prendre des médicaments et deux fois par an, on me faisait une infiltration de cortisone, mais ce n’était plus tenable. J’ai arrêté la saison passée.”

Passionné par le foot, il s’est relancé comme coach. “Je suis entraîneur des attaquants dans les équipes de jeunes à Malines, T2 des U23 de Malines et j’ai lancé mon académie, 'Ball Movement', que je gère avec mon ancien coéquipier de Genk Eric Matoukou. Notre mot-clé : l’intensité. Le ballon doit faire le travail, et cela à une vitesse élevée. Et il faut toujours être en mouvement. J’ai appris cela de Frankie Vercauteren. On a déjà 170 inscriptions ici à Wavre-Sainte-Catherine et on vient de commencer au Limbourg, où on a 70 inscriptions en une semaine. Il s’agit de joueurs de niveaux différents et aussi d’élites. On a des gars de Genk, de Malines, d’OHL. Je leur apporte mon expérience. Je leur explique les pièges pour ne pas gâcher leur carrière comme moi. Je me sens utile ; j’ai retrouvé le plaisir dans le football, que j’avais perdu. Je me suis retrouvé en tant que personne, après tant de problèmes. Et je sens le respect de mes anciens coéquipiers. Quand je demande un maillot à 'petit Thibaut' ou à Romelu, j’en reçois un. Via Thibaut, j’ai assisté à Real – City (NdlR : 3-1 avec des buts madrilènes à la 90e, la 91e et la 95e) la saison passée. Depuis ce 4-4 de Belgique – Autriche, je n’avais plus vu de match si fou…”