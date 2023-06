"On méritait de mettre un deuxième but" : les Diables frustrés après le partage face à l'Autriche

Doku : “J’ai un sentiment mitigé. On a bien joué, mais ils marquent très vite et on doit courir après le score par la suite. On a eu les occasions à 0-1 et à 1-1, mais on n’a pas su marquer plus de buts. J’ai beaucoup couru, mais j’aurais pu faire mieux dans la dernière passe. Si j’améliore ça pour le prochain match, on mettra plus de buts. Je ne sais pas si j’ai gagné des points ce soir aux yeux du coach, mais j’essaye de faire de mon mieux et de gagner des matchs, c’est le plus important. ”