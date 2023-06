Le défi de Tedesco contre l’Autriche était clair : remplacer Onana et De Bruyne sans que le niveau ne baisse. Défi très compliqué. En première période samedi soir contre l’Autriche, il a manqué deux choses aux Diables : un point d’appui puissant et de la créativité. Tout ce qu’Onana et De Bruyne incarnent.

Le pressing redbullien des Autrichiens ne permettait pas à la Belgique d’avoir le contrôle du match. Pour créer du danger, il fallait compter sur un exploit de Doku ou de Lukebakio. Ce qui est arrivé plusieurs fois, avec quelques occasions à la clef. Mais l’unique but est tombé dans le but de Courtois, suite à une reprise inoffensive de Gregoritsch déviée par le malchanceux Mangala (22e).

Pour revenir dans le match après le repos, la Belgique a pu compter sur deux choses : la baisse d’intensité logique des Autrichiens, alors que la chaleur étouffait encore dans la soirée bruxelloise, et un gain d’agressivité des Diables. Pour donner du relief à ce basculement, Lukaku a fait briller son brassard en égalisant d’une frappe croisée puissante de l’extérieur du grand rectangle (62e).

Dans la dernière demi-heure, les Diables ont eu plusieurs situations dangereuses mais il a, à chaque fois, manqué un petit truc. Parfois très petit, comme quand Tielemans a trouvé le poteau sur une frappe enroulée à la fin des arrêts de jeu.

Le 73e but international de l’attaquant de l’Inter (puis de Chelsea après le 30 juin, jusqu’à nouvel ordre) a permis aux Diables de ne pas se faire peur dans ce groupe. Même s’ils espéraient mieux avant le match, les Belges ne font pas une mauvaise opération dans la course à l’Euro. L’Autriche, qui a encore inquiété Courtois quelques fois après le repos, a confirmé le bien qu’on pensait d’elle. Elle est bien l’adversaire le plus coriace de cette poule, qui compte heureusement deux qualifiés directs.

À lire aussi

Le joueur : Doku a tout pour être le nouveau chouchou

Eden Hazard a peut-être eu la même impression en tribune. Samedi, le public belge criait un peu plus fort quand Doku avait le ballon, comme c’était souvent le cas avec le Brainois, longtemps chouchou du Heysel. Les supporters ont adoré les prises de balle spectaculaires du Rennais. Avec des enchaînements de dribbles parfois époustouflants. Dans un style différent d’Hazard mais avec autant d’efficacité. La race des dribbleurs aura toujours une place particulière dans le cœur des amateurs de foot. Et la relève est assurée.

Mais Doku n’a pas tout réussi non plus contre l’Autriche. Il s’est parfois enflammé en voulant faire la différence à chacune de ses touches de balle. Ce qui a amené du déchet dans son jeu, notamment dans la dernière passe. Il a aussi été brouillon dans son replacement défensif, donnant des sueurs froides à Theate derrière lui. Les Autrichiens ont plusieurs fois tenté d’exploiter cette zone. Mais on se doit de finir ce chapitre sur du positif : Doku a tout pour devenir le chouchou de la nouvelle génération.

À lire aussi

Les petits nouveaux : Tedesco apprécie beaucoup Vranckx

À l’entrée du dernier quart d’heure, quand Tedesco a décidé de remplacer Mangala, il a offert une toute première cap à Aster Vranckx, repêché des U21 après les forfaits d’Onana et de De Bruyne. Peu utilisé à Milan, le médian a beaucoup plu à Tedesco pendant cette semaine d’entraînement à Tubize. Il aime le profil complet du garçon, à la fois grand, costaud et technique. Dans le futur, s’il trouve du temps de jeu en club, il pourrait être une solution crédible dans le rôle de doublure d’Onana.

En fin de rencontre, Mike Trésor et Ameen Al-Dakhil ont aussi fêté leur première cap. Le défenseur de Burnley a profité d’une petite alerte musculaire de Dendoncker, positionné comme défenseur central samedi.

L’ambiance : des supporters rouges et positifs

La consigne lancée par Thibaut Courtois via les réseaux sociaux de la fédération avait été bien suivie : le Heysel était aussi rouge que les joues de KDB après quelques minutes d’effort au soleil. Et le stade a (encore plus) rougi de plaisir quand Eden Hazard a fait son apparition dans la tribune d’honneur. Très décontracté, le jeune retraité n’a pas pu répondre aux nombreuses sollicitations des fans mais il a été applaudi avant même d’être mis à l’honneur, après la rencontre.

Pendant le match, les supporters belges, venus en masse, ont été très positifs, encourageant l’équipe après le but autrichien en première période. Les seuls coups de sifflet étaient adressés à l’arbitre quand il ne sanctionnait pas (ou pas assez) les fautes sur les dribbleurs Lukebakio et Doku.

Quand Lukaku a égalisé, le stade a repris un shoot d’énergie et a poussé sur les offensives belges de la dernière demi-heure. En vain, mais l’atmosphère créée était entraînante pour la première de Tedesco sur le sol belge. Une première pas totalement réussie sur le plan sportif mais qui laissera malgré tout un sentiment positif, au final.