Belgique-Autriche: l’arbitre français a frustré les Diables rouges

L’arbitre du match face à l’Autriche a été pointé du doigt par les joueurs. Principalement pour la phase amenant le 0-1. "Il n’y avait jamais corner, dit Leander Dendoncker. Je repousse le ballon contre le pied d’un joueur autrichien. Nous devions avoir un coup de pied de but et non un corner contre nous. Je suis allé voir le juge de ligne pour lui dire de vérifier et il m’a dit que c’était fait (NdlR : le Var n’intervient pas sur ce genre de phase). Je ne pouvais rien faire de plus.”

guillement J’avais l’impression que l’arbitre ne voulait pas siffler pour moi.

Jérémy Doku râlait aussi mais a surtout pointé le manque de réaction de l’arbitre lorsqu’il se faisait secouer. Une seule petite faute a été sifflée en sa faveur. “J’avais l’impression que l’arbitre ne voulait pas siffler pour moi. Il a fallu que je me fasse mettre au sol plusieurs fois avant qu’il ne siffle. On savait qu’il y aurait des duels mais là… ”

Les Diables ont aussi réclamé un penalty à deux reprises. D’abord sur une faute de Lukaku déviée du bras par un défenseur, la caméra ne permettant pas de dire s’il agrandit son corps ou s’il se protège. Ensuite, sur une poussée sur Théate dans le rectangle en toute fin de match. Certains arbitres auraient sifflé.