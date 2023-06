Changement pour le brassard : après Lukaku, c’est Courtois qui sera capitaine en Estonie

On peut avoir 30 ans, 107 caps et encore vivre des premières chez les Diables. Samedi, Romelu Lukaku a marqué le premier des 73 buts internationaux avec le brassard au bras. Il avait déjà été capitaine mais c’était en amical contre la Grèce quand Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne et Eden Hazard n’étaient pas là (1-1 en juin 2021).