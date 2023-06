"On a voulu surprendre l'Autriche", le coup tactique manqué de Tedesco

C'est de cette manière que Tedesco l'a expliqué après le match: "L'Autriche est une équipe très compacte au milieu, on l'avait observé lors des matchs précédents. On voulait l'attirer dans cette zone et l'idée était donc de surprendre l'adversaire quand on avait la balle. Je pense qu'on a su le faire sur deux ou trois situations. Mais on a parfois pris la mauvaise décision dans la reconversion défensive." Quelques minutes avant Tedesco, Rangnick, interrogé sur cette adaptation tactique belge, avait assuré...qu'il n'avait pas été surpris.

Egalité, balle au centre entre les deux techniciens? Il reste plutôt l'impression que Tedesco a tenté un coup, sans le résultat espéré et que Rangnick l'a bien contré. Après une vingtaine de minutes, soit dans la foulée de l'ouverture du score par l'Autriche, la Belgique est d'ailleurs revenue à du plus classique, avec une défense à quatre en possession. Youri Tielemans, concerné dans le coeur du jeu et pas toujours à l'aise, a noté ce que tout le monde a vu au stade: "On a mieux joué quand tout le monde a évolué à sa position classique. On avait de l'espace sur les côtés et on arrivait à trouver l'homme libre en créant le surnombre sur les côtés."

Le positionnement de Carrasco, l'autre sujet délicat

La production en fin de première période, puis en deuxième, a été plus conforme aux attentes du sélectionneur, plus embêté par le repli et le manque d'intensité dans le pressing que par la possession et ce que son équipe en a fait, le temps de cette adaptation tactique. "On n'a pas été assez proches entre les lignes, on a laissé trop d'espaces." Ce n'était que le troisième match de Tedesco à la tête de la Belgique, mais il voulait déjà tenter un coup, sans avoir eu énormément de jours d'entraînement pour préparer cela.

La conclusion est que c'était manifestement trop tôt, et que les Diables ont plus été surpris eux-mêmes et ont manqué de repères pour être performants et bousculer un peu plus des Autrichiens bien installés. L'autre tentative du sélectionneur, qui avait consisté à installer Yannick Carrasco en soutien de Romelu Lukaku, n'a pas non plus été une franche réussite.

Le joueur de l'Atletico de Madrid a paru effacé dans la construction, malgré une bonne connexion avec Doku (17 passes échangées). Son manque de présence dans la surface adverse (2 ballons touchés seulement, plus faible total des joueurs offensifs) a aussi montré son incapacité à créer des différences qu'il parvient si bien à faire sur le côté gauche. Domenico Tedesco a déjà revu le match et noté les difficultés. En Estonie, mardi, cherchera-t-il encore à s'adapter pour surprendre? Il devrait imprimer le tempo.