Tedesco a lancé 3 nouveaux Diables en 8 minutes contre l’Autriche : “Juste une coïncidence”

Vranckx, la future doublure d’Onana ?

Il aurait dû être avec les U21 mais les forfaits d’Onana puis celui de De Bruyne ont convaincu Tedesco qu’il fallait le prendre en A. “C’était inattendu, souriait-il. J’avais rêvé de cette première cap depuis que j’ai commencé le foot. Je remercie l’entraîneur. Je suis satisfait de ma prestation. J’ai même cru marquer le 2-1 mais ça ne s’est joué à rien.”

Une première qui devrait en appeler d’autres. Tedesco a apprécié la semaine d’entraînement du joueur de l’AC Milan. “Il m’a dit qu’il était content de moi. C’était chouette d’entendre ça. Je dois continuer à bosser pour que ça continue.”

Au retour du déplacement en Estonie, Vranckx rejoindra les Espoirs à l’Euro. Mais les chances de le revoir chez les Diables la saison prochaine sont grandes. Avec sa taille, sa puissance physique et sa qualité technique, il a tout pour être la doublure d’Onana au milieu. “Je dois me concentrer sur moi. Il faut d’abord que je trouve plus de temps de jeu en club (Ndlr : seulement 235 minutes en Serie A cette saison). Est-ce qu’il y a déjà une solution ? On verra, d’abord les équipes nationales (sourire).”

Mike Trésor remplace Jérémy Doku à 6 minutes de la fin contre l'Autriche. ©PDV

Trésor, pas de 25e assist pour ses 25 ans

Il l’attendait depuis très longtemps et elle est là : la première cap, 11 jours avant son 25e anniversaire. Trésor a remplacé Jérémy Doku pour amener sa qualité de centres, en espérant délivrer son… 25e assist de la saison. “Il y a eu des opportunités mais on n’a pas concrétisé toutes nos offensives en fin de rencontre. J’ai aussi glissé à un mauvais moment après une récupération.”

Trésor espère encore en être à la rentrée. Peut-être sous les couleurs d’un nouveau club dans un grand championnat. Ce qui pourrait lui amener des arguments supplémentaires dans un secteur de jeu où la concurrence est féroce.

Ameen Al-Dakhil relaie Leander Dendoncker, blessé en fin de rencontre. ©PDV

Al-Dakhil, l’adieu définitif à l’Irak

Puisque la saison ne se termine que le 30 juin, c’est un joueur de D2 qui a fêté sa première cap samedi. Mais un joueur de D2 champion en Angleterre. Al-Dakhil n’était pas programmé dans la rotation mais Leander Dendoncker s’est fait mal et le défenseur de Burnley est monté. “C’était une coïncidence de faire monter les trois", précisait Tedesco.

S’il n’a pas été mis à contribution pendant les dernières minutes où les Diables attaquaient continuellement, Al-Dakhil, qui a été préféré à Sebastiaan Bornauw pour monter au jeu, est au moins sûr d’une chose : il ne jouera pas pour l’Irak, malgré le forcing de la fédération du pays où il est né il y a 21 ans.