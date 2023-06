Jan Vertonghen surpris par le départ de Courtois: "Former un groupe est aussi important"

"Ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire", a assuré Vertonghen. "Mais je n'ai jamais été le meilleur gardien du monde et je ne le serai jamais. C'est un honneur d'être Diable Rouge, et d'en être le capitaine. Je me suis aussi retrouvé dans une situation où j'attendais le brassard. Finalement, quelqu'un d'autre en a hérité, ce n'est pas agréable, cela fait mal à votre honneur. Mais il faut aller de l'avant. Je n'ai jamais pensé à arrêter. Apparemment, le mal était plus profond chez Thibaut et je ne le savais pas."