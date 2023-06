La chronique de Christophe Franken : Tielemans, un statut en perdition chez les Diables

Pas sûr que le sélectionneur puisse classer la prestation de Tielemans dans les bons points après ce match nul contre l’Autriche. À part deux frissons (une passe géniale vers Lukebakio et sa frappe sur le poteau à la dernière minute), qui ont prouvé que son talent n’avait pas disparu, le futur médian d’Aston Villa n’a pas brillé au milieu de terrain.

Tout n’était pas de sa faute. Un nouveau système hybride (avec les courses intérieures de Castagne dans la première demi-heure) pour sa première sous les ordres de Tedesco, ce n’est pas idéal. L’équipe s’est cherchée et Tielemans se retrouvait trop haut sur le terrain, perdu dans le pressing intense des Autrichiens.

Quand Tedesco a remis ses pions en place de façon plus classique, Tielemans a trouvé de l’espace devant la défense pour remonter les ballons. Un peu comme Witsel dans le passé, sans faire de folie et avec un jeu long rarement utilisé. Mais sans avoir autant d’efficacité dans le placement que son prédécesseur. Bref, Tielemans a trop souvent ressemblé à un joueur banal samedi soir.

Perdu entre deux générations

Tielemans est-il dans une mauvaise passe ou attend-on trop de lui ? Son parcours en club ne répond aux attentes nées pendant sa période d’ado prodige à Anderlecht. À 26 ans, il va jouer à Aston Villa après avoir connu une relégation à Leicester. Est-ce finalement son véritable niveau ? On reste convaincu qu’il en a plus dans les jambes. Un coach amoureux du football de possession comme Unai Emery pourrait le faire rebondir la saison prochaine.

Le problème, c’est que Tedesco n’est pas Emery. Le sélectionneur privilégie l’énergie à la construction. Onana jouera quand il sera disponible (et Vranckx pourrait devenir sa doublure) et il ne restera déjà plus qu’une place au milieu. Tielemans devra se battre avec Mangala mais aussi tous les autres gamins qui poussent chez les U21, à commencer par le phénomène Lavia.

La rude concurrence qui s’annonce est un beau défi pour Tielemans. Mais elle pourrait aussi lui faire très mal. Depuis deux ans, un Euro décevant, un Final Four de la Ligue des nations loupé et une Coupe du monde catastrophique, l’ancien Anderlechtois vit des moments compliqués en équipe nationale. Son statut de leader de la jeune génération se transforme peu à peu en passage de témoin raté.

Contrairement à Courtois, Vertonghen, De Bruyne et Lukaku (en attendant un retour d’Alderweireld ?), Tielemans n’a pas les états de service pour être considéré comme un incontournable accompagnateur des gamins qui arrivent en masse chez les Diables. Il se retrouve entre deux générations, la dorée où il n’a pas laissé une empreinte assez forte et la nouvelle qui a des atouts qui séduisent plus Tedesco.

Le débat sur le statut de Tielemans risque de se faire de plus en plus bruyant, surtout quand tout le monde sera fit et disponible dans le milieu de terrain.