Le coach des Diables rouges est fan de Doku : “Ses adversaires reculent dès qu’il a le ballon”

guillement Quand il part, il est difficile à arrêter.

“Quand il part, il est difficile à arrêter, résume Domenico Tedesco. Tous les défenseurs qu’il croise éprouvent du mal face à lui.” Plusieurs fois, on a senti les Autrichiens chercher le meilleur moment pour tenter de lui prendre le ballon.

Trop tôt, il peut changer de direction et dribbler. Trop tard, il ne peut être rattrapé une fois lancé. Les Autrichiens ont utilisé la manière dure pour contourner le problème, le mettant au sol sans hésiter. L’arbitrage, que Doku a pointé du doigt, n’a pas spécialement protégé le jeune Belge.

Tout en provocation

“C’est un vrai joueur de 'un contre un', dit Domenico Tedesco. Le genre de joueur que chaque coach voudrait dans son équipe. Quand il reçoit le ballon, ses adversaires reculent.”

La liberté de Doku est maximale sous le nouveau sélectionneur. Face à l’Autriche, la Belgique a eu du mal à faire le jeu de manière structurée. Elle s’est reposée sur les qualités de ses deux ailiers. “Mon jeu et celui de Dodi (Lukebakio) se basent sur la provocation. On dribble, on essaie par tous les moyens de créer le danger. L’Autriche avait mis deux hommes sur le dos de Romelu (Lukaku). Nous devions le trouver mais c’était compliqué. Puis, en jouant comme cela, ils nous offraient plus de place pour tenter de passer individuellement.”

Doku a d’ailleurs atteint son meilleur total de courses avec ballon (8) depuis quatre mois. Pareil pour ses dribbles. Il en a tenté 20 et réussi 12. Des statistiques exceptionnelles.

Toujours un problème dans les 16 mètres

C’est à la conclusion que le bât blesse encore. Doku n’a réussi à tirer qu’une seule fois au but (hors cadre) et n’a jamais réussi à donner une balle tranchante pouvant se transformer en assist.

“Nous avons eu les occasions mais nous avons manqué la dernière passe, le dernier geste. Et je m’inclus dans cette analyse car j’aurais dû être plus précis ou faire de meilleurs choix dans la dernière passe. Nous faisions tout bien jusqu’aux 16 mètres adverses.” L’efficacité était de son côté lors de ses derniers mois avec Rennes où il a marqué cinq buts et donné deux assists de mi-avril à la fin de saison.

Il doit mieux jouer avec Théate

Il doit trouver ses habitudes bretonnes avec les Diables. Aussi bien offensivement que défensivement. Il a partagé le couloir gauche avec son équipier de club Arthur Théate. La collaboration n’a pas été une réussite. Tedesco voit en ce lien de club un avantage même si à Rennes, Doku joue habituellement sur l’autre flanc et Théate en défense centrale.

Le sélectionneur ne cachait par contre pas les soucis de positionnement des deux hommes. Souvent Théate était trop à l’intérieur du jeu et Doku trop loin de lui. “Nous devons mieux définir quand Jérémy doit aller provoquer seul et haut et quand il vaut mieux temporiser et changer de côté pour mieux se repositionner.”

Des ajustements qui ne font pas peur au sélectionneur. Il voit en Doku “un joueur qui sera de plus en plus important pour nous".