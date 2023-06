Pourquoi Courtois refuse de jouer en Estonie : les coulisses d’une décision prise dès samedi soir

Il n’est pas question de tensions entre Domenico Tedesco et Thibaut Courtois et la suite de l’histoire en dira plus, dans les mois à venir. Mais, dans l’immédiat, le gardien a refusé de se présenter dimanche soir, à Tubize, au lendemain du partage contre l’Autriche (1-1). Les Diables avaient bénéficié d’une journée libre, dimanche, mais le gardien du Real Madrid avait prévenu, dès samedi soir, son intention de ne pas honorer le rendez-vous.

La raison : Courtois est frustré de ne pas avoir été fait capitaine pour le match contre l’Autriche, samedi dernier. Avant la rencontre, il n’en avait pourtant rien dit, quand Tedesco a expliqué à Courtois et à Romelu Lukaku qu’ils se partageraient le brassard, l’attaquant contre les Autrichiens, le gardien en Estonie.

Pourquoi Courtois a-t-il alors changé subitement d’avis ? Il semble que le portier, fêté pour ses 100 caps samedi soir, estime qu’on lui manque de respect quand il vient en sélection. À Tedesco, il a expliqué qu’il y avait eu trop de sujets en sa défaveur, et que certaines personnes, à la fédération, ne le considèrent pas à sa juste valeur. Il a ainsi laissé comprendre que la décision du capitanat n’est pas la seule décision du sélectionneur alors qu’elle l’est, a priori.

Une frustration qu’il traîne depuis longtemps

En mars, Tedesco avait réuni Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et Jan Vertonghen, pour leur expliquer que KDB sera le capitaine. Tout le monde est sorti de la pièce, ce jour-là, en validant le choix. Courtois, à ce moment, était-il déjà frustré ? Ce n’est pas impossible, quand on sait que le gardien a une haute estime de lui-même, légitime au vu de son niveau de jeu, plus discutable pour ce qui concerne la partie leader de vestiaire.

Dans cet ordre d’idées, et puisqu’il est le meilleur gardien du monde, il estime donc mériter plus d’égards, et être le capitaine des Diables rouges. Courtois a toujours souffert d’un manque de reconnaissance et n’a jamais cherché à le cacher. Dès qu’il le pouvait, à Madrid ou ailleurs, ou via ses relais médiatiques, il laissait filtrer l’idée que son talent était plus reconnu en Espagne qu’en Belgique, ce qui reste à démontrer.

Pour lui montrer son estime, et combien il compte pour lui et la sélection, Domenico Tedesco avait très vite rencontré Courtois, à Madrid, parmi les trois premiers Diables, avec De Bruyne et Lukaku. Mais cette attention n’a pas assez pesé, aux yeux du gardien, que Tedesco a essayé de raisonner dans la nuit de samedi à dimanche pour le faire changer d’avis.

Rien n’y a fait, et le match en Estonie se disputera sans lui, dans une ambiance forcément particulière. À plus long terme va se poser la question de la suite. Le prochain rendez-vous est prévu en septembre pour un déplacement en Azerbaïdjan (9) et la réception de l’Estonie (12). Thibaut Courtois acceptera-t-il de venir ? Domenico Tedesco semble ouvert à cette idée, se disant que la bouderie n’aura qu’un temps. Mais comment le gardien du Real Madrid, aussi talentueux soit-il, sera-t-il réintégré dans le groupe ? Surtout, avec cette posture, comment pourrait-il être fait capitaine ?