"Sur le terrain, tu sens l'expérience de Debast et De Ketelaere", confie Matazo avant l'Euro U21

La Belgique entamera son tournoi mercredi contre les Pays-Bas avant d'affronter la Géorgie samedi et le Portugal mardi prochain. "Ce n'est pas un cadeau, comme tous les autres groupes", a résumé Matazo. "On sait très bien que si on veut aller loin dans la compétition, il faut passer par les meilleures équipes. Là, on a le Portugal et les Pays-Bas dans notre groupe, sans négliger la Géorgie qui jouera à domicile. Ce sont des matches qu'il faut jouer, qu'il faut gagner si on veut passer. Mais c'est sûr que ce sont des adversaires de qualité et c'est bien de jouer ce genre de rencontres".