Bart Verbruggen se confie en marge de l’Euro U21 : “Je laisse mes agents travailler"

”Je pense que Zeno est un gars très sympa, mais mercredi soir, nous ne serons pas amis, souriait Bart Verbruggen, interviewé la semaine dernière, qui n’hésite toutefois pas à complimenter son coéquipier mauve. Zeno est avant tout un très bon footballeur. Je connais assez bien ses qualités, et je le ferai remarquer à mes coéquipiers.”

guillement "Je me suis entraîné avec le NAC pour rester en forme."

Comme le défenseur belge, le portier néerlandais entame cet Euro après plus de 50 jours sans compétition officielle puisque le RSCA a terminé sa saison le 23 avril. “Ce n’était pas l’idéal, mais j’en ai parlé avec les autres internationaux d’Anderlecht, et finalement on a tous trouvé le moyen de rester en forme. Moi-même, en concertation avec Anderlecht, j’ai commencé à m’entraîner avec mon ex-club du NAC Breda. Ils ont disputé les playoffs et ont donc été sérieux. Je suis prêt à exploser.”

Il a ensuite pris la direction du centre d’entraînement national de Zeist pour poursuivre le chemin vers l’Euro directement avec les Espoirs néerlandais, en parallèle de l’équipe nationale A qui préparait son Final Four de Ligue des nations à domicile qui s’est finalement avéré être un échec (deux défaites).

Bart Verbruggen avec les Oranje. ©Orange Pictures

”L’équipe A des Oranje, c’est là où tout le monde veut aller, admet Verbruggen qui a goûté au groupe de Ronald Koeman en mars dernier avec sa première convocation. Je vais là où on a besoin de moi. Les entraîneurs nationaux ont jugé que c’était mieux pour moi d’aller à l’Euro, et c’est aussi un grand défi. J’ai parlé à Ronald Koeman pendant un moment, mais nous n’avons pas discuté de ce choix.”

guillement "Les entraîneurs ont jugé que c'était mieux pour moi d'aller à l'Euro."

En route pour Brighton

Révélation cette saison pour sa troisième saison à Anderlecht, le gardien de 20 ans est plus proche que jamais d’un départ de la Belgique. Un accord quasi total entre le joueur, Anderlecht et Brighton aurait d’ailleurs déjà été trouvé. L’officialisation du départ pourrait même tomber cette semaine. “J’ai toujours dit que mon rêve était de jouer en Angleterre, a-t-il admis lors de l’entretien la semaine dernière. Le simple fait d’être mentionné est quelque chose dont on peut être fier. J’ai des gens très compétents qui travaillent pour moi. Ils savent ce qu’ils font et me posent les bonnes questions quand c’est nécessaire. Je ne m’intéresse qu’aux choses sur lesquelles je peux m’influencer. Et en ce moment, c’est l’Euro avec les Espoirs néerlandais.”

Brighton offre 20 millions d’euros au Sporting, qui refuserait ainsi l’offre de Burnley et Vincent Kompany qui tentent aussi d’attirer le jeune Néerlandais. Quoi qu’il arrive, Verbruggen gardera en tout cas un lien spécial avec Jelle ten Rouwelaar, l’entraîneur des gardiens qui a traversé la Manche avec Vincent Kompany. ”Jelle est le fil conducteur de ma carrière. Il a été mon entraîneur des gardiens au NAC et il a joué un rôle majeur dans mon transfert à Anderlecht. Je lui dois tellement et je lui en serai toujours reconnaissant. J’ai appris 95 % de ce que je sais aujourd’hui grâce à lui. Je lui parle régulièrement comme un ami et un confident. Je ne pense pas que cela changera.”