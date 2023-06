Le 29 mars 2022, la Belgique partageait 1-1 au Danemark et devenait la première équipe à valider son ticket pour l'Euro, après les deux pays hôtes qualifiés d'office.

Un an et demi plus tard, Mathijssen peut s'appuyer sur un noyau solide: Zeno Debast, Charles De Ketelaere et Loïs Openda, tous présents au Mondial au Qatar avec les Diables Rouges, ont ainsi été rendus disponibles pour les espoirs.

Avec le gardien Maarten Vandevoordt, les latéraux Maxim De Cuyper et Hugo Siquet, le milieu de terrain Mandela Keita et les attaquants Michel-Ange Balikwisha et Yorbe Vertessen, le noyau comprend plusieurs animateurs du dernier championnat de Belgique.

L'entrejeu peut compter sur trois joueurs actifs à l'étranger: Nicolas Raskin, Eliot Matazo et Arne Engels. Sans oublier qu'Ameen Al-Dakhil, Aster Vranckx et Olivier Deman rejoindront les espoirs après avoir honoré leur première sélection en équipe A.

Ce qui fait dire à Mathijssen qu'il est "entouré par des jeunes extrêmement ambitieux".

Une victoire attendue depuis 15 ans

"Cela fait quinze ans que la Belgique n'a plus gagné un match dans un tournoi U21. Ce sera ça le premier challenge", avait souligné en mars Mathijssen.

Le groupe des Belges "n'est pas un cadeau", a-t-il rappelé au début du rassemblement en juin.

La Belgique affrontera un pays hôte et "deux pays qui se considèrent parmi les favoris du tournoi. Ce n'est pas notre style de crier de la même façon, mais à l'intérieur, l'ambition de jouer un rôle là-bas est la même."

L'objectif sera aussi de décrocher l'un des trois tickets olympiques en jeu dans ce tournoi.