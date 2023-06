Hugo Siquet, avant de débuter l'Euro Espoirs : “On est jeunes et ambitieux, on a faim"

Au début du mois, à deux jours du rassemblement à Tubize, il a pris le temps d’évoquer les ambitions belges et de parler de sa situation. Il profitait de ses derniers jours en famille, “pour soutenir ma copine en examens”, et venait de passer le check-up médical à Tubize. “À part une légère fatigue, logique en fin de saison, je suis bon pour le service”, glissait l’ancien joueur du Standard.

Hugo, à l’approche de l’Euro, quel est le sentiment qui domine ?

”Il y a pas mal d’excitation. On va être mis un peu plus en valeur, d’un point de vue médiatique. Il y aura une petite attente. On est jeunes, on a un groupe ambitieux et on va à cet Euro pour gagner, en sachant qu’on aura des adversaires costauds en face (NdlR : les Pays-Bas et le Portugal sont dans le même groupe). Mais on a faim, on a envie de montrer ce qu'on vaut. Et puis, il y a une possible qualification pour les Jeux olympiques (en cas de demi-finale ou de troisième place). Le but, c’est de sortir de la poule (pour se qualifier pour les quarts de finale).”

Que savez-vous des deux adversaires les plus costauds du groupe, les Pays-Bas et le Portugal ?

”Déjà, il y a quelques gros noms. Les Pays-Bas, on connaît un peu puisqu’on a joué contre eux en match amical (défaite 1-2, le 23 septembre). La génération 2002 (Verbruggen, Taylor, Brobbey) est pas mal; je la connais un peu mieux pour les avoir affrontés à l’Euro des moins de dix-sept ans (2019). Au Portugal, c’est aussi du costaud et je connais Francisco Conceição, le fils de Sergio. On était en équipe d’âges, au Standard, quand son papa y était entraîneur (en 2010-2011, Sergio Conceição était l’adjoint de Dominique D’Onofrio). On a aussi joué contre eux lors d’un stage avec l’équipe nationale des moins de vingt ans, en novembre (1-1)."

Domenico Tedesco a renforcé le noyau avec Zeno Debast, Johan Bakayoko, Charles De Ketelaere et Loïs Openda. Vous le prenez comme un message positif ?

”Pour ceux qui restent, c’est un super message. Mais aussi pour ceux qui “descendent”. C’est une manière pour le sélectionneur de dire à ces joueurs : 'voici les clés des U21, pour aller le plus loin possible'. On est content de bénéficier de cette aide, évidemment. Charles (De Ketelaere) a eu une saison délicate à Milan, mais on connaît ses qualités. Johan (Bakayoko) a fait une belle saison au PSV et Zeno (Debast), on connaît ses qualités (NdlR : le rappel d’Openda a été effectué après l’interview). Avec eux, cela donne encore plus de motivation. On a vraiment un bon groupe, on veut faire quelque chose de bien.”

Avez-vous des souvenirs des deux derniers Euros Espoirs, en 2007 et 2019 ? Et avez-vous parlé de l’expérience de 2019 avec certains ?

”En 2007, j’étais trop jeune (il avait quatre ans). Mais j’ai vu des extraits par la suite. En 2019, il y avait Yari (Verschaeren) mais il est blessé; il ne pourra pas donner quelques conseils de son expérience. Mais on n’a pas trop parlé des expériences passées à vrai dire.”

Vous avez pris part à l’Euro des moins de dix-neuf ans, en Irlande, en 2017. Cela aide, pour préparer cet Euro Espoirs ?

”Je sais déjà ce que c’est de vivre plusieurs jours, avec ses équipiers, dans le même endroit. Je n’avais pas beaucoup joué (une titularisation, 111 minutes jouées) mais on était sorti de la phase de poules et on avait joué un match à élimination directe (élimination contre les Pays-Bas, en quart de finale). Cela peut aider même si ce n’est pas tout à fait comparable.”

Jacky Mathijssen a joué un rôle important, en cours de saison, quand ça n’allait pas trop à Fribourg. Que vous a-t-il dit ?

”On était parti en stage avec les moins de vingt ans, en novembre, pendant la trêve de la Coupe du monde. Je vivais des moments compliqués à Fribourg, je ne jouais pas et je ne comprenais pas toujours les raisons. M. Mathijssen m’a convoqué pour un entretien avec Wesley Sonck. Il voulait savoir où j’en étais mentalement et je sais qu’il en avait parlé avec mon parrain (Thierry Siquet). Il voyait que je n’allais pas bien et il se voulait très rassurant. Il m’a dit que même si je ne jouais pas, il continuait à me suivre, il ne me laissait pas tomber. J’avais besoin d’un tel discours et cela m’a redonné un peu confiance en moi. Cela m’a donné un coup de boost utile pour la suite. Avoir un tel soutien dans un moment compliqué te donne envie de rendre la confiance, évidemment.”

Une demi-finale pourrait quasiment assurer une qualification pour le tournoi olympique. Cela évoque quoi, pour vous ?

”Les Jeux olympiques, c’est une expérience dans une vie, ça donne envie d’y aller. C’est quelque chose de différent qu’on aimerait découvrir.”

D’un point de vue personnel, quel bilan faites-vous de votre demi-saison au Cercle Bruges ?

”Le bilan est positif. Collectivement, on a réalisé une saison exceptionnelle dans l’histoire du Cercle, en finissant à la sixième place; ce qui n’est pas arrivé souvent dans l’histoire du club. C’était fantastique, on avait des qualités qu’on a su développer et un entraîneur (Miron Muslic) qui a su mettre tout ça en place. À mon niveau, je suis satisfait de ma demi-saison au Cercle mais pas à 100 %. Je peux faire mieux et apporter plus à l’équipe. Je ne dois pas être trop dur avec moi car je reviens de loin; je manquais de rythme. Mais j’aurais aimé donner plus de passes décisives et marquer plus. Physiquement, cela n’a pas toujours été simple dans une équipe où la débauche d’énergie a été importante.”

Avez-vous le sentiment d’avoir progressé défensivement ?

”S’il y a une chose que je peux retenir de mon passage à Fribourg, c’est que j’ai progressé de ce point de vue, oui. Attention, hein, je ne suis pas devenu le meilleur défenseur du monde (rires) mais je pense m’être amélioré et encore un peu plus au Cercle. Après, je veux être plus précis, offensivement, sur les centres. Et être prêt, physiquement, pour la reprise.”

Vous serez toujours au Cercle la saison prochaine…

”C’est ce qui est prévu. Mon prêt était d’un an et demi; donc, la saison prochaine était prévue pour que je la passe au Cercle. Mais Fribourg avait une option que le club pouvait activer pour me faire revenir après cette saison. Mais je ne crois pas que c’était dans leurs intentions et ce n’était pas trop ma volonté non plus. Donc, je serai au Cercle à la reprise… en principe car je pourrais encore partir cet été si un club se manifeste après l’Euro auprès de Fribourg. Si un club est intéressé, je reste transférable.”

C’est une possibilité ?

”Pour le moment, non. Mais on sait qu’un grand tournoi, ça attire les regards, les scouts viennent voir. Mais moi, je ne vais pas à l’Euro en pensant à un transfert mais pour penser à faire un bon résultat.”