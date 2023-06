Jan Vertonghen avant Estonie-Belgique: "Je me sens prêt"

Ce n’est pas une balade de santé, mais pour d’autres raisons… Le sélectionneur sera en effet contraint de se passer de Thibaut Courtois, le vice-capitaine qui voulait être capitaine dès samedi soir et pas seulement ce mardi, et qui fait la tête. Cela a provoqué un sacré désordre et le premier travail médiatique de Tedesco a été d’éteindre la polémique.

L’absence du gardien du Real Madrid ne modifiera pas fondamentalement le rapport de force entre la Belgique et l’Estonie, ceci dit, puisqu’il n’est pas prévu que le gardien choisi, Matz Sels en l’occurrence, sera fortement mis à contribution. Mais cet avant-match n’est pas le plus serein qui soit, même quand il s’agit de jouer contre la 108e nation mondiale.

La dernière fois que les Diables sont venus à Tallinn, ils ont encaissé le premier but, avant d’en passer cinq (2-5). Déjà menés au score contre l’Autriche (1-1), samedi, les Diables éviteront de tendre à nouveau la joue, et il faut parier pour qu’ils mettent la pression d’entrée, afin d’éteindre un stade A. Le Coq annoncé complet (15 000 places).

Une équipe à former, des repères à trouver

Avec le retour de Jan Vertonghen en défense centrale, Tedesco a au moins un souci en moins. Le défenseur d’Anderlecht, qui assure être en forme, a souri quand un journaliste estonien lui a rappelé la défaite des Diables, en 2009 (2-0), quand il était déjà sur la pelouse. “Les équipes ont changé, depuis.” Et les époques, aussi. La Belgique, sur le chemin du renouveau et du rajeunissement, est toujours en construction.

On l’a vu samedi soir, cette équipe doit encore se former, et trouver ses repères. De ce point de vue, faut-il repartir avec les mêmes hommes que samedi, Courtois et Dendoncker (bien blessé, lui, et forfait) en moins ? L’opposition n’est pas la même, forcément, et Tedesco ne tentera pas deux fois de surprendre le sélectionneur adverse. Mais au-delà de ça, il faut trouver une réponse à la petite forme de Tielemans et rassurer Carrasco, pas à l’aise dans un rôle de soutien.

Mike Trésor pourrait-il profiter de la soirée pour être un donneur de passe décisive à la Kevin De Bruyne ? Et si Tielemans ne débute pas, qui à sa place ? Hans Vanaken ? Après l’agitation autour de l’épisode Thibaut Courtois, les questions sont un peu sportives. Et elles ne manquent pas d’intérêt, sans oublier le plus important : gagner, pour bien terminer la saison, soigner la différence de buts et faire de cette rencontre une promenade.