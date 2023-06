Jan Vertonghen et Domenico Tedesco à propos de Thibaut Courtois : “Je n’aurais pas fait cela à sa place”

”J’ai été surpris et choqué par l’annonce de Thibaut”, a entamé le sélectionneur, déroulant ensuite le fil de la soirée de samedi, après le match contre l’Autriche : “Thibaut a demandé à me voir avant mon passage en conférence de presse, pour me dire qu’il était déçu de ne pas avoir été retenu comme capitaine. Il a alors émis le souhait de quitter le rassemblement. J’ai essayé de le faire changer d’avis, de lui expliquer que c’était important qu’il reste, pour l’équipe, les joueurs, le staff.”

Mais Courtois n’a rien voulu savoir et a maintenu sa décision. Jan Vertonghen, dans la foulée de Tedesco, a aussi fait part de sa surprise. “Je n’étais pas dans le vestiaire, après le match (il était forfait), et j’ai donc été très surpris d’apprendre que Thibaut quittait le rassemblement. C’est très rare que cela se passe en sélection. Quand tu viens chez les Diables rouges, c’est un honneur. À sa place je n’aurais pas agi de la même manière.”

”Je ne voulais pas mentir”

Le défenseur d’Anderlecht, qui n’a pas encore parlé avec Courtois, n’a pas cherché à évacuer le sujet, et il a fait référence aussi à ses déceptions, parfois. “Mais l’équipe passe avant.” Que restera-t-il de cette séquence, dans trois mois, lors du prochain rassemblement de septembre ? “On verra”, ont répondu Tedesco et Vertonghen, mais on sent le malaise arriver rapidement…

L’autre malaise est la stratégie de communication proposée en interne et que Tedesco a confirmée : “On a parlé de l’éventualité de se retrancher derrière une blessure, pour expliquer l’absence de Thibaut. Mais j’ai rapidement refusé. Je ne veux pas mentir au groupe, au staff, au public. De toute façon, le bruit a rapidement circulé dans le groupe.”

Pour le père de Courtois, Thibaut est blessé…

La séquence est d’autant plus marquante que cette prise de parole du sélectionneur est intervenue quelques heures après que Thierry Courtois, le père de Thibaut, a dit que son fils n’a pas fait le déplacement en Estonie en raison d’une légère blessure au genou. “Les docteurs du Real Madrid et de la Fédération ont évoqué les examens que Thibaut a passés hier (dimanche) à Genk. Et la conclusion était qu’il est préférable de ne pas jouer demain (ce mardi).”

Réponse de Tedesco : “Il avait le feu vert”

Réponse de Tedesco : “On n’a pas parlé de ça. Le sujet était qu’il n’était pas capitaine et que cela le décevait. S’il est vrai qu’il souffre d’une petite inflammation, le médecin (de la fédération) avait donné le feu vert pour qu’il joue, avant et après le match contre l’Autriche. Pour moi, ce serait facile de vous dire qu’il est blessé, mais je ne peux pas mentir. On voulait le convaincre de rester jusqu’à la fin du camp, car, ensuite, on se quitte et on ne se voit plus avant le prochain rassemblement (en septembre).”

La suite, justement, comment va-t-elle s’orchestrer ? Tedesco attend-il des excuses ? “Ce n’est pas le plus important en ce moment, a temporisé Tedesco. Je comprends l’humain, la déception, mais quand un joueur vient en équipe nationale, il doit avoir le feu, pour jouer pour son pays.”

Vertonghen n’a pas dit autre chose, mettant en avant la notion d’honneur quand on représente son pays. Mais il a logiquement ajouté : “Thibaut est le meilleur gardien du monde, on verra comment les choses vont évoluer pour trouver une solution.”

La suite ? “On verra, laissons retomber la pression”

Quand il lui a été demandé si la porte de la sélection était fermée à Courtois, Tedesco n’a pas formellement tranché : “Il faut laisser retomber la tension, le prochain rassemblement est prévu en septembre.” Qui fera le premier pas ? Pas de réponse ferme et définitive, le sélectionneur préfère laisser toutes les options ouvertes.

Et la relation avec les joueurs, comment va-t-elle évoluer ? “Je ne sais pas, j’espère que cela n’aura pas d’influence, a glissé Tedesco. On a senti pendant le repas (dimanche) qu’il y avait beaucoup de questions. On y a répondu, avec le staff, en demandant de rester concentré sur le match qui nous attend.”

Car oui, il y aura un match ce mardi soir, et Tedesco a trouvé le temps de finir sur une blague, tout de même. Quand il lui a été demandé qui remplacera Courtois, il a répondu : “D’habitude, je ne le dis pas, mais pour une fois, je vais vous faire un petit cadeau. Ce sera Matz Sels.” La conférence de presse du sélectionneur pouvait se terminer sur un sourire, après l’air grave des débuts.

Un sélectionneur qui doit se demander, au passage, où il est tombé : avant la Suède, il apprend le licenciement de Peter Bossaert, le CEO de la fédération qui a œuvré à son arrivée. Deux mois plus tard, il prend note du départ du président fédéral Paul Van den Bulck. Et maintenant, cette polémique Courtois, la plus délicate à gérer, qui tombe dans son champ d’action direct.

Que va-t-il se passer ? Courtois a une partie de la réponse. Et il vaut mieux qu’il joue la carte de la franchise, lui aussi…