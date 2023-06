L’héritier de Mart Poom

Ses 120 sélections mais surtout ses 15 ans passés en Angleterre de 1994 à 2009 font de Mart Poom le plus grand joueur estonien de tous les temps. Et l’ancien gardien a très vite croisé le chemin de son héritier Karl Hein, un petit phénomène qui a obligé son deuxième club, le FC Tiigrid, a engagé un entraîneur spécifique rien que pour lui. “Poom, c’était mon coach à Nömme United, il me dirige encore en sélection, a expliqué Hein (21 ans). On se connaît depuis longtemps, je suis allé à Nomme grâce à lui. C’est une grande source d’inspiration. Je m’entraîne avec lui depuis mes 13 ans.”

Il a préféré Arsenal à Manchester United

Après cinq matchs seulement en D3 à Nömme, Hein a rejoint Arsenal sur recommandation de Poom qui y a joué deux saisons. Il n’a alors que 16 ans. Mais déjà des idées bien arrêtées. “J’ai passé trois jours à Manchester United. Ma première impression était décevante. Au niveau de la discipline, de l’organisation et d’autres détails, Arsenal était supérieur.”

Également sur les tablettes de Reading ou de la Juventus, le longiligne Hein (1,94 m) a éprouvé certaines difficultés à s’adapter à Londres mais parle un anglais typique des habitants de la capitale.

Un spécialiste des penaltys

Apparu pour la première fois sur le banc des Gunners en octobre 2020, aligné en préparation l’été suivant, le gardien après son retour d’un prêt de six mois à Reading en janvier 2022, est passé troisième dans la hiérarchie des Londoniens pour effectuer ses débuts le 10 novembre dernier contre Brighton en Coupe de la Ligue, concédant notamment un penalty. Qu’il n’a pas stoppé alors qu’il est spécialiste du genre. Son ratio dans l’exercice est de 7 stoppés sur 19. Teddy Teuma s’est par exemple manqué face à lui. Et l’international (21 sélections) a étalé son savoir-faire en la matière lors de la trêve liée à la Coupe du monde à l’automne quand ce fan de Manuel Neuer et d’Edwin van der Sar a stoppé quatre tirs au but en amical contre Lyon.