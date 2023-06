L’ambiance du vestiaire ou les ambitions à l’Euro ? Une décision plus complexe qu’il n’y paraît pour Tedesco dans l’affaire Courtois

Et maintenant, on fait quoi ? De l’extérieur, la question amène une réponse très simple, quasi unanime : Courtois doit être puni. Il a eu un comportement de diva, égoïste et stupide. Il estime que le football belge lui manque de respect. Pourquoi ? Parce que la presse a attribué le titre de Diable de l’année (l’un des prix secondaires au gala du Soulier d’or) à Kevin De Bruyne plutôt qu’à lui en janvier. Et parce qu’on ne l’a pas choisi comme nouveau capitaine après la retraite d’Eden Hazard.

À lire aussi

Comme son équipier Karim Benzema

Tout cela montre à quel point Courtois est un homme individualiste. Son poste lui permet une certaine latitude dans ce domaine. Un gardien de but aura toujours un rôle à part. Une bonne dose d’égoïsme est nécessaire pour arriver au top absolu à une position où la concurrence est encore plus féroce que sur le reste de la pelouse. Aujourd’hui il est reconnu comme le meilleur keeper en portant le maillot du plus grand club du monde.

Être au sommet aurait pu élargir ses horizons mais Courtois s’est au contraire enfoncé dans une forme de paranoïa. Un peu comme son équipier Karim Benzema avec l’équipe de France. Si on lui avait proposé de remplacer le gazon de son rectangle au Heysel par un tapis rouge, il aurait pu trouver cela normal. On exagère à peine…

Comprendre que son poste, aussi bon y soit-il, restera toujours moins important que celui de meneur de jeu est au-dessus de ses forces. Et ce n’est pas son entourage, qui en a fait un dieu vivant intouchable, qui l’aidera à assimiler cette vérité : De Bruyne est à la base du plan de Tedesco, pas Courtois.

Renforcer son autorité ou afficher l’envie de gagner l’Euro

De l’extérieur, la décision paraît donc simple à prendre : il faut sévèrement punir Courtois. Mais ce n’est pas le monde extérieur qui tranchera. Sauf si le gardien décide lui-même d’arrêter l’équipe nationale, la balle est dans le camp d’un seul homme : Tedesco. Le voilà déjà devant la plus grosse décision de son mandat, trois mois à peine après ses débuts. Doit-il écarter Courtois ou recoller les morceaux ?

La tentation du compromis à la belge peut exister mais le Thibaut Courtois de 31 ans n’est pas l’Eden Hazard de 20 ans que Georges Leekens avait suspendu trois matchs pour le “burger gate” en 2011. Tedesco devra dire : stop ou encore, sans chercher la zone grise comme on aime tant le faire dans un pays qu’il apprend encore à découvrir.

Pour trancher, le sélectionneur devra répondre à une question : doit-il privilégier l’ambiance de son vestiaire ou les ambitions sportives d’une nation, à un an de l’Euro ? Punir Courtois lui permettrait d’asseoir son autorité auprès de son groupe. Le faire revenir afficherait l’envie de remporter coûte que coûte un grand tournoi. Même s’il y a d’autres bons gardiens chez nous, personne n’arrivera à faire oublier le portier du Real Madrid, celui qui a été décisif dans la plupart des grands matchs de l’histoire de la génération dorée.

Dans ce choix crucial, Tedesco pourra se faire aider par ses cadres. Sentir l’état d’esprit de son groupe. Courtois n’était déjà pas le plus populaire avant ce rassemblement, notamment par les privilèges qu’il s’accordait en choisissant les matchs qu’il voulait jouer et ceux dont il se moquait. A-t-il poussé le bouchon trop loin cette fois ? Tedesco devra avoir tous les sens en éveil pour trancher. Il n’y aura pas de bons ou de mauvais choix. Dans un premier temps en tout cas. Seul le temps sera juge.