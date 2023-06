”Le foot belge a profité durant quinze ans de notre dernier match gagné dans un Euro U21” : les Diablotins veulent écrire l’histoire

”Je suis très heureux que nous puissions compter sur Loïs, a confié le sélectionneur. Quand tu es le meilleur buteur de la campagne qualificative mais aussi de celle d’avant pour l’Euro 2021, cela signifie évidemment beaucoup. Il totalise treize buts sur ces deux campagnes, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire des Diablotins, avec un but de plus que Kevin Vandenbergh (2003-05). Et puis, il a fait la différence dans de nombreux matchs qui étaient serrés. De le voir encore avec les U21 maintenant, cela donne de l’élan à tout le groupe.”

En revanche, Jacky Mathijssen a dû accepter les forfaits de Roméo Lavia, Arthur Vermeeren (blessés) et Johan Bakayoko (avec les Diables). Arne Engels et Anthony Descotte ont été rappelés en compensation mais trois autres joueurs manqueront encore à l’appel pour ce premier match mercredi contre les Pays-Bas : Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman qui ne rejoindront le groupe que mercredi en cours de journée après le match des Diables de ce mardi soir en Estonie.

”Une chose est certaine, chaque joueur est vraiment motivé, positive Mathijssen. Partir dans un tournoi avec des joueurs qui ne sont pas motivés, ce n’est pas une bonne idée. Que ça soit Loïs, les autres qui ont déjà joué avec les Diables ou ceux qui n’ont pas encore eu cette chance, c’est la même chose : ils ont tous envie de bien faire et de briller.”

C’est donc à l’unisson que les 23 Diablotins tenteront d’aller le plus loin possible dans ce tournoi. “Je suis heureux de voir que je suis entouré par des jeunes qui sont vraiment très ambitieux. Ils ont tous envie de prouver qu’ils ont leur place dans ce tournoi, mais aussi parmi les meilleures équipes. Tout le monde sait que notre groupe n’est pas un cadeau, avec les Pays-Bas, le Portugal et la Géorgie. C’est un challenge énorme de figurer avec deux nations qui se considèrent elles-mêmes parmi les favoris du tournoi. De notre côté, nous n’avons pas pour habitude de revendiquer haut et fort ce genre de chose, mais l’ambition de jouer un rôle important est la même chez nous.”

Objectif Paris et chapeau 1

Les Belges ne veulent toutefois pas griller les étapes. “Avant de parler de gagner le tournoi ou de se qualifier pour les JO, je préfère garder les pieds sur terre et dire que le premier objectif sera de gagner un match. Cela fait seize ans que la Belgique n’a plus remporté un match dans un Euro U21. Il faut donc gagner ce premier match puis essayer d’en remporter un deuxième et ensuite croire à une place en demi-finale.”

Vu la qualification automatique de la France pour ses Jeux olympiques à domicile en 2024, seuls les trois meilleurs de l’Euro obtiendront leur ticket pour Paris. “Nous voulons évidemment gagner le plus possible mais le défi est surtout d’atteindre les demi-finales pour ensuite nous qualifier pour les Jeux olympiques, admet Jacky Mathijssen qui y puise une source de motivation supplémentaire.

”Le football belge a profité durant près de quinze ans de la dernière fois où nous avons gagné un match dans un Euro U21 (NdlR : demi-finale en 2007). On a montré plusieurs fois au groupe les noms des joueurs (Fellaini, Witsel, Mirallas, Vertonghen, Vermaelen…) de cette époque-là. Certains ont aussi eu l’occasion de discuter avec des membres de l’équipe des JO de Pékin en 2008. Je pense, par exemple, à Zeno Debast qui est coéquipier de Jan Vertonghen. Ils leur ont témoigné ce qu’était cette formidable expérience et les jeunes savent aussi quelle carrière la plupart des joueurs de cette équipe ont ensuite faite.”

L’autre défi sera de gagner des points au classement des nations. La Belgique se trouve actuellement dans le chapeau B avec huit autres pays. “Si nous montons dans le chapeau A lors des tirages au sort, cela signifierait que nous éviterions l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Angleterre ou l’Italie dans les prochaines campagnes de qualifications. Pour les éliminatoires vers l’Euro 2025, nous sommes, par exemple, dans le même groupe que l’Espagne. Ce n’est évidemment pas un avantage. Mais une fois que l’on atteint le chapeau A, les chances de se qualifier pour chaque tournoi augmentent. On l’a vu avec les Diables rouges.”