Lens a fixé un montant record pour Loïs Openda

Loïs Openda n’a pas masqué ses envies d’ailleurs et s’imagine bien poursuivre sa carrière à Leipzig. Le message a été entendu par la direction de Lens. Le vice-champion de France est disposé à négocier le départ de son meilleur buteur (21 réalisations) à partir de 50 millions d’euros selon RMC. Un montant élevé qui serait un record pour les Lensois et qui s’explique par la saison réalisée par le Diable, son indemnité d’achat l’an passé (10 millions d’euros), ses quatre ans de contrat et sa marge de progression. Dans ce dossier, Leipzig a effectué une première proposition à hauteur de 30 millions que Lens a refusée.