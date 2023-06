”Nul n’est irremplaçable”, “le maître du seum est de retour” : la presse revient sur l’affaire Courtois chez les Diables rouges

”Tedesco va devoir frapper un grand coup”

Du côté de la RTBF, on aborde une polémique qui n’arrange certainement pas les Diables rouges. “Dans ce triste dossier, (pour ne pas dire pitoyable, vu son point de départ presque anecdotique) tout le monde est actuellement… perdant”. Qualifiant même ce sujet de “grosse tempête dans un petit bac à sable”. Nos confrères ont également interrogé leur consultant, Philippe Albert, pour évoquer ce dossier. “Tedesco va devoir frapper un grand coup et se faire respecter. Il ne peut pas se laisser influencer de cette façon par rapport à ses joueurs, à son staff et aux supporters. C’est le seul maître à bord. Et il va devoir prendre une décision forte. Évidemment, nul n’est irremplaçable”.

Pour Le Soir, l’attitude de Thibaut Courtois pose vraiment souci, surtout venant d’un joueur aussi expérimenté, et censé montrer l’exemple à la nouvelle génération. “En posant un acte aussi radical et aussi lourd de conséquences que celui de quitter en pleine conscience le noyau des Diables qui plus est sans incident majeur, Thibaut Courtois s’est à la fois mis en marge du voyage en Estonie mais surtout en marge d’une sélection composée d’équipiers dont il est supposé incarner l‘un des guides les plus sûrs dans leur processus d’apprentissage du haut niveau international”. Avant de poser une question :”abandon du navire caractérisé, est-ce vraiment une attitude de capitaine ?”

”Il est habité du sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur en Belgique”

Dans nos colonnes, on remarque qu’il ne s’agit pas de la première polémique du gardien chez les Diables. L’ancien prodige de Genk a “toujours été très franc dans son discours, même lorsqu’il était plus jeune, le gardien limbourgeois a connu quelques clashs. Habité du sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur en Belgique et par sa fédération, il a aussi négocié et bénéficié de quelques passe-droits pour sauter un match ou l’autre de moindre envergure sous prétexte de blessure ou de fatigue”.

Côté néerlandophone, le Nieuwsblad pointe également du doigt l’attitude du gardien de 31 ans. “Un prétendu manque de respect, des mots durs pour l’équipe nationale dans le feu de l’action et une incompréhension sur le calendrier”. Avant de se poser des questions pour l’avenir. “Comment cela peut-il encore fonctionner entre Courtois et Tedesco ?”

Sporza estime de son côté que le communiqué de Courtois "a jeté de l'huile sur le feu. Il avait déjà joué les durs en quittant l'équipe nationale et ne tient pas non plus un langage conciliant aujourd'hui. Il met le sélectionneur national en porte-à-faux et la joue encore plus dur."

”Les mois se suivent et les crises internes se répètent pour les Diables Rouges”

Une polémique qui a également fait réagir à l’étranger, et notamment en France où Eurosport parle d’un nouveau malaise en équipe nationale, quelques mois après le naufrage au Qatar. “Les mois se suivent et les crises internes se répètent pour les Diables Rouges”. Tandis que chez So Foot, on parle d’une “bonne ambiance pour finir la saison” après que Courtois ait “décidé de bouder”. Sur sa page Facebook, le média sportif parle ironiquement du “retour du maître du seum”, en référance aux propos tenus par le portier après la défaite face aux Bleus en 2018.

Et qu’en pense-t-on en Espagne, pays où réside le principal intéressé ? “L’incendie en cours chez les Diables rouges est sans précédent dans le football belge”, affirme AS.

La polémique n’est certainement pas prête de s’éteindre, mais les Diables tenteront de la mettre temporairement de côté puisqu’ils affrontent l’Estonie ce mardi à 20h45 dans le cadre de leur troisième match qualificatif pour le prochein Euro.