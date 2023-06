Il fallait aimer les Diables pour aller au bout du match. Le niveau de la rencontre était très faible mardi à Tallinn. La faute d’abord à la date très tardive pour des joueurs sur les rotules qui aspirent aux vacances. Les 20 premières minutes étaient même inquiétantes avec une domination estonienne, totalement stérile.

En faisant un peu plus les efforts et en ajoutant une dose d’intensité, les Belges ont réussi à se sortir du piège en fin de première période, avec un doublé de Lukaku en trois petites minutes. Sur des assists des joueurs défensifs, Vranckx puis Theate. De quoi tuer le seul piment de la rencontre : le suspense.

On pouvait espérer une seconde période plus sexy, notamment avec les entrées de Batshuayi et Doku, mais les 45 dernières minutes ont paru bien longues, quasiment sans possibilité de but jusqu’à la jolie frappe de Bakayoko pour donner un peu plus d’ampleur au score.

On ne retiendra que les trois points mais ce succès permet aux Belges de s’isoler dans le top-2 qualificatif de la poule avec l’Autriche, qui a battu la Suède. Après trois des huit rencontres, les Diables comptent quatre points d’avance sur la première équipe qui ne reçoit pas un ticket direct pour l’Euro

Le joueur : Lukaku, un doublé… si l’UEFA le veut bien

Les 68 minutes qu’il a passées sur la pelouse n’ont pas été les meilleures de sa carrière. Mais Lukaku a marqué deux fois en trois minutes. Le premier sur un centre sans élan de Vranckx avec une reprise aérienne des crampons. Le dos du défenseur estonien a aussi été mis à contribution pour tromper le portier et l’UEFA pourrait encore décider de transformer le but de l’attaquant de l’Inter en csc.

Le second ne devait rien à personne. Enfin à aucun Estonien. Le centre de Theate était tendu comme il le fallait et Lukaku a repris tranquillement. Son 75e but en équipe nationale (si l’UEFA ne lui enlève pas le premier).

L’avant-centre avait carrément inscrit tous les buts belges dans cette campagne de qualification (trois contre la Suède, un contre l’Autriche et deux en Estonie) jusqu’à la 90e minute, quand Bakayoko a marqué le 0-3 d'une belle frappe du gauche sur un service de Carrasco. Le premier but international du joueur du PSV, le premier but d’un autre Belge dans cette campagne.

Pour la petite histoire, quand Batshuayi a remplacé Lukaku en cours de seconde période, c’est Carrasco qui a repris le brassard de capitaine. Vertonghen était déjà sorti de la pelouse.

L’absent : un chant adressé subtilement à Courtois

On parlait beaucoup d’un absent mardi : Thibaut Courtois. L’ombre du gardien qui a brossé ce déplacement planait au-dessus du stade national de Tallinn. Tedesco n’a plus voulu rouvrir ce chapitre, n’ayant rien de neuf à dire. Il a assuré que le sujet n’avait plus été abordé dans le vestiaire.

Ce n’était pas le cas en tribune où les 300 supporters belges ont longtemps chanté “Captain Lukaku”, lui qui n’aurait en théorie pas dû avoir le brassard ce mardi. Mais Courtois n’était pas là et les fans lui en veulent visiblement.

À sa place dans la cage, Sels a rendu une clean sheet, sans avoir été beaucoup mis à contribution. Il a plutôt bien fait ce qu’il a eu à faire mais on ne pourra pas juger le gardien strasbourgeois sur ce match.

Le petit nouveau : Deman, déjà le 6e “dépucelage” sous Tedesco

Seulement cinq minutes sur la pelouse mais Olivier Deman n’oubliera pas ce match en Estonie. Le joueur du Cercle a connu sa première cap en toute fin de rencontre quand il a remplacé Theate sur le côté gauche de la défense.

Pour l’instant, Tedesco a réussi à offrir ses débuts internationaux à au moins un Diable lors de chacune de ses rencontres : Bakayoko en Suède, Lavia en Allemagne, Al Dakhil, Vranckx et Trésor contre l’Autriche et, donc, Deman en Estonie.

Le coup tactique : Tielemans… défenseur central

Tedesco aime surprendre avec des trouvailles tactiques. Samedi contre l’Autriche, il avait demandé à Castagne de rentrer à l’intérieur de façon systématique pendant la première demi-heure (ce qu’on a revu par moments en Estonie, notamment à la base du premier but). Mardi à Tallinn, le sélectionneur a encore plus étonné avec Tielemans au poste de… défenseur central.

Cette position n’était visible que quand les Diables avaient le ballon. Le joueur d’Aston Villa allait se placer à gauche de Vertonghen. L’un des objectifs était de lui offrir de l’espace à la relance, notamment pour les longs ballons, ce qui avait cruellement manqué face aux Autrichiens en l’absence de De Bruyne. L’expérience n’a pas été probante et n’a tenu qu’une mi-temps.