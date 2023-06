Vous laisseriez Trésor sur le banc : voici les onze Diables que vous voulez voir débuter en Estonie

Vous avez remplacé le premier par Matz Sels (70 % des voix, contre 21 % à Bodart) et intégré le second (81 % des voix) dans votre onze de base, renvoyant Leander Dendoncker sur le banc alors que Theate (91 %), Castagne (86 %) et Faes (83 %) sont confirmés dans l’équipe.

Pour le reste, vous conservez les mêmes joueurs que ceux alignés face à l’Autriche. Carrasco (77 %) reçoit les clés du jeu devant Mangala (61 %) et Tielemans (57 %). Votre attaque est composée de Lukaku (91 %), Doku (87 %) et Lukebakio (72 %) alors que Trésor (53 %) resterait sur le banc si cela ne tenait qu’à vous…

Votre onze pour affronter l’Estonie : Sels, Theate, Vertonghen, Faes, Castagne, Tielemans, Mangala, Lukebakio, Carrasco, Doku, Lukaku