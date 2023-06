Je viens de passer (NDLR: lundi matin) un nouvel examen de contrôle pour ma clavicule à Herentals. Tout est OK. La faculté m’a confirmé que j’étais apte pour le service.

Vous avez dû mordre sur votre chique pendant cette longue période d’inactivité ?

Les premiers jours, surtout. Mais quand je suis rentré à la maison, la guérison s’est accélérée. Elle a été plus rapide que prévu. Je m’attendais à une indisponibilité de deux mois. Je suis en avance de trois semaines.

Vous avez beaucoup cogité durant ce repos forcé ? Notamment sur votre manière d’aborder les sprints qui vous ont déjà valu quelques belles cabrioles ?

Non. Parce que cette chute à Dunkerque ne m’est nullement imputable. C’est complètement différent, par exemple, de celle à la FAC, à Marche, où je n’ai cherché aucune excuse, assumant pleinement ma responsabilité. Pourquoi faudrait-il gamberger ? C’est juste la faute à pas de chance, d’être au mauvais endroit au mauvais moment.

Vous n’allez pas tenter de changer votre manière de courir ? Vos supporters vous verront toujours dans les sprints ?

Il n’y a pas que dans les sprints que les coureurs sont en danger. La preuve, tout récemment, avec le tragique accident de Gino Mäder. Je sais que je dois améliorer ma manière d’aborder l’emballage final. Je ne suis pas un Caleb Ewan, qui reste bien caché et surgit au dernier moment. Moi, je dois laisser parler ma puissance. Il faut que je puisse lâcher les chevaux aux 200 mètres. Il est vrai que c’est un exercice périlleux, à la fois parce que certains prennent des risques inconsidérés et se mêlent à des sprints alors qu’ils n’ont aucune chance d’y briller.

Est-il normal qu’à l’heure actuelle un final de course chez les pros sans chute soit devenu une exception ?

Non, bien entendu. Mais comment solutionner ce problème ? La vitesse en course est de plus en plus élevée, c’est clair. À côté de cela, les infrastructures aux arrivées ne sont pas toujours idéales, il faut aussi en convenir. Enfin, il faut aussi parler de la qualité du peloton actuel. En 2000 et même encore en 2015, le peloton se présentait sur une seule ligne avec les cracks devant. En 2023, tout le monde est super-costaud. La troupe n’arrive plus en ligne, mais forme une grosse boule d’où il est compliqué de s’extirper.

Dimanche, pour votre rentrée au national d’Izegem, vous vous voyez à nouveau sprinter pour la victoire ?

(Rire). Ce serait une fameuse surprise. Cela fait une semaine tout juste que je me réentraîne normalement. Sur la distance, il va sans doute me manquer une demi-heure. J’y vais sans ambition, en toute tranquillité. Peu importe si j’abandonne ou si je finis 150e ou 3e. Mais un championnat est toujours bizarre.

Votre favori ?

Difficile à dire. On va vivre une course très ouverte. La boucle de Gand-Wevelgem avec ses monts peut-elle l’orienter ? Elle se situe très loin du final. Si le championnat se termine par un sprint massif, je pense que Jasper Philipsen est au-dessus du lot actuellement, mais il n’aura pas Mathieu van der Poel pour le mettre sur orbite.

Au lendemain du national, vous filez en Italie. Quelle sera la suite de votre programme ?

Je vais passer trois semaines à Livigno avec une partie de l’équipe. Un stage en altitude, pour moi, c’est une première. En ce qui concerne la suite de mon programme, on va bientôt en discuter avec le staff. La seule certitude, c’est ma participation au Tour de Wallonie. Non pas pour viser le général, car il faudra se farcir un chrono de 30 km, mais je compte bien y fêter la victoire sur une étape.

Avant de partir au mondial en Écosse ?

Non, ce n’est pas prévu. Avec Wout van Aert et Remco Evenepoel, les Belges sont suffisamment armés. Quant à une éventuelle participation chez les Espoirs, j’estime que ce n’est pas ma place. Je suis un professionnel ; je n’ai pas à aller briguer une place en U23.

Les championnats d’Europe alors ?

Oui, eux m’intéressent. Ils sont programmés fin septembre (24) aux Pays-Bas.