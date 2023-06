Le milieu (20 ans) n’a pas eu beaucoup d’occasions d’en faire profiter l’AC Milan avec dix petites apparitions et sa promotion des Diablotins vers les Diables a pu surprendre. Mais, dans la construction de son entre-jeu, le sélectionneur aime pouvoir compter sur un élément dominant physiquement, capable de mettre de l’impact comme Amadou Onana peut le faire.

Moins athlétique que le Toffee à qui il rend neuf centimètres et sept kilos, Vranckx (1,83m pour 78 kilos) n’en impose pas moins. Et si son entame, pour sa première titularisation, a forcément été timide, le milieu a prouvé, dans la foulée de son quart d’heure de jeu intéressant face à l’Autriche, qu’il avait des arguments pour s’installer dans la rotation.

Dans les duels, où il était attendu avec six sur huit remportés avec cette séquence révélatrice quand il se fait un peu bouger pour ensuite rendre la pareille à son adversaire (50e). Mais aussi dans l’utilisation du ballon : lui en a touché 47, a réussi ses deux dribbles tentés et 27 passes sur 31.

L’une d’entre elles étant même décisive, avec ce centre vicieux et vénéneux pour trouver Romelu Lukaku sur l’ouverture du score (37e). Et débloquer la situation. Et s’il est sorti dans les premiers en cédant sa place à Orel Mangala (57e), il fallait y voir une manière de le préserver. Parce qu’à l’instar d’Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman, ses vacances attendront puisqu’il a rejoint la Géorgie pour y disputer l’Euro Espoirs. Avec l’objectif d’y sourire encore.