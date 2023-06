Diables rouges: voici les gagnants et les perdants du rassemblement

Dans le cas du dernier, c’est un net recul puisqu’il avait été intégré lors des deux matchs du mois de mars, en Suède et pour l’amical en Allemagne. Le joueur du Milan AC n’avait pas été installé à sa meilleure position – il avait dépanné comme arrière gauche – mais il n’a pas non plus été utilisé à son poste naturel, sur l’aile, en juin.

Pour Bornauw et Vanaken, l’absence de minutes n’est pas tout à fait une surprise. Mais elle doit tout de même être un petit coup sur la tête pour le défenseur de Wolfsburg, qui a vu passer Leander Dendoncker devant lui pour remplacer Vertonghen, blessé, contre l’Autriche.

Pour Tielemans, la chute continue

Il y a, à côté des éléments qui n’ont pas joué, ceux qui ont été alignés mais n’ont pas répondu à l’attente. Le premier d’entre eux est évidemment Youri Tielemans.

Le médian traverse une période très compliquée en sélection, et Tedesco a voulu lui montrer son soutien, en le confirmant au milieu après une prestation déjà décevante contre l’Autriche. Il lui sera difficile de tenir ce rythme s’il veut être un choix qui compte aux yeux du sélectionneur. Car la concurrence sera dense.

Yannick Carrasco avait laissé une petite impression contre l’Autriche dans un rôle axial. Mike Trésor, qui a repris le poste en Estonie, ne s’est pas plus mis en évidence. La raison est notamment qu’ils n’ont pas toujours été bien servis.