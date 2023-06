Euro U21 : Même sans plusieurs superstars, l’Angleterre, l’Espagne et la France restent favoris

L’Allemagne

À tout seigneur, tout honneur. Tenants du titre, les Allemands ne débarquent pas forcément avec les plus grandes stars, mais bien avec des joueurs qui forment une belle cohésion. En qualifications, la Mannschaft n’a perdu qu’un seul match (9 victoires) et n’a encaissé que six buts en dix rencontres. Solide défensivement, elle pourra compter sur l’apport offensif de ses deux meilleurs éléments : Youssoufa Moukoko (Dortmund) et Kevin Schade (Brentford).

Euro Espoirs : Allemagne ©IPM Graphics

L’Angleterre

Présente dans le groupe de l’Allemagne, l’Angleterre s’appuiera sur pas mal de noms qui ont animé la Premier League cette saison. En particulier au milieu de terrain : Emile Smith Rowe (Arsenal), Harvey Elliott, Curtis Jones (Liverpool), Jacob Ramsey (Aston Villa), Morgan Gibbs-White (Nottingham) ou Cole Palmer (Manchester City). Le talent est partout dans ce groupe, à tel point que la valeur marchande totale des 23 joueurs (387 millions d’euros, selon Transfermarkt) surpasse celle des 24 Diables rouges actuels (368 millions d’euros).

Euro Espoirs : Angleterre ©IPM Graphics

L’Italie

La Squadra se présente avec plusieurs joueurs qui ont déjà franchi le cap de l’équipe A : Sandro Tonali (Milan AC), Giorgio Scalvini (Atalanta) ou Fabio Miretti (Juventus). Elle a aussi fait descendre le jeune ailier Wilfried Gnonto (Leeds), qui fera ses débuts en U21 durant cet Euro. Le tout en s’appuyant sur des cadres déjà présents à l’Euro Espoirs en 2021 (Bellanova, Rovella ou Colombo). Vainqueurs à cinq reprises entre 1992 et 2004, les Italiens sont à la recherche de leur premier Euro depuis 19 ans. Ils débuteront leur tournoi jeudi contre la France dans le groupe D.

Euro Espoirs : Italie ©IPM Graphics

L’Espagne

Pas de Gavi, de Pedri, de Yeremi Pino ou encore d’Ansu Fati. Mais tout de même un bel effectif qui devrait jouer les premiers rôles grâce à d’autres très bons jeunes qui ont éclos ces derniers mois. On pense à Sancet (Bilbao), Baena (Villarreal), Veiga (Celta Vigo) ou Ruiz (Braga), auteur de sept buts en qualification. L’ancien Anderlechtois Sergio Gomez, parti à Manchester City, fait aussi partie de ce groupe. Avec un âge moyen de 22,1 ans, la Roja sera l’équipe la plus “vieille” de cet Euro U21 qui accueille uniquement des joueurs nés à partir du 1er janvier 2000.

Euro Espoirs : Espagne ©IPM Graphics

La France

D’ores et déjà qualifiée pour les Jeux olympiques 2024 en tant que pays hôte, la France voudra malgré tout justifier son ticket sur le terrain. Le sélectionneur Sylvain Ripoll doit composer sans quelques stars (Camavinga, Tchouaméni ou Saliba), mais il peut tout de même compter sur l’effectif avec la plus grosse valeur marchande du tournoi (415,7 millions d’euros). Les joueurs confirmés de Ligue 1 comme Khephren Thuram (Nice), Amine Gouiri (Rennes) Maxence Caqueret (Lyon) ou Elye Wahi (Montpellier) seront entourés de Bleuets qui se sont déjà imposés à l’étranger comme Michael Olise (Crystal Palace), Pierre Kalulu (Milan AC) ou Loïc Badé (FC Séville).

Euro Espoirs : France ©IPM Graphics

Le Portugal

Même si Fabio Vieira a dû déclarer forfait, le Portugal reste l’un des favoris. Le troisième adversaire des Diablotins dans le groupe A alignera d’autres maillons forts comme Pedro Neto (Wolverhampton), André Almeida (Valence), Vitinha ou Nuno Tavares (Marseille). En revanche, pas de trace du meilleur buteur des qualifications Gonçalo Ramos (13 buts), resté avec l’équipe A de Roberto Martinez. L’attaque sera donc menée en partie par l’ancien Mauve Fabio Silva, ainsi que Francisco Conceição, le quatrième fils de Sergio.

Les Pays-Bas

Les Diablotins pourront se jauger dès leur entrée en lice ce mercredi, puisqu’ils affronteront une solide sélection néerlandaise (qui a battu la Belgique 1-2 en amical le 23 septembre dernier). Zeno Debast y croisera Bart Verbruggen et Joshua Zirkzee (ex-RSCA), alors que Michel-Ange Balikwisha retrouvera son partenaire anversois Jurgen Ekkelenkamp. Mais les vraies leaders du groupe oranje sont Ryan Gravenberch (Bayern), Bryan Brobbey et Kenneth Taylor (Ajax), tous déjà passés par l’étage supérieur.

Euro Espoirs : Pays-Bas ©IPM Graphics