"J’avais le ballon de la victoire dans mes pieds", les Diablotins réagissent après le partage face aux Pays-Bas

Une première période plus compliquée, puis quelques ajustements pour prendre le dessus avec plusieurs grosses opportunités signées Openda et surtout Balikwisha et De Ketelaere. “Nous étions contents de rentrer à la pause avec 0-0. Mais si vous voyez toutes ces opportunités pour nous en seconde période, c’est un peu dommage. J’en ai aussi raté quelques-unes moi-même”, a réagi le capitaine du soir Charles De Ketelaere au micro de Sporza.