Al-Dakhil : "Une surprise d’être là"

"C’était vraiment une superbe expérience. Je ne peux qu’être content d’être monté au jeu deux fois. C’est un groupe fantastique. J’ai été bien aidé par les cadres. J’espère que je ne resterai pas à 2 capes. C’est une surprise d’être là alors que j’étais déjà concentré sur l’Euro. Le coach m’a parlé pendant la semaine, notamment de ma situation en club à Burnley. Il me demandait de rester calme au ballon comme à Burnley. Il m’a mis en confiance. Il a titularisé 18 joueurs en quatre matchs ? Il faut bien s’entraîner et être prêt au bon moment."

Trésor : "Les plus anciens communiquent beaucoup avec nous"

"Ce n’était pas un match facile. Il y avait beaucoup d’intensité et de physique. Je suis content de l’expérience prise et d’avoir pu commencer. J’ai été bien accueilli par les gars, c’était une chouette expérience. C’était difficile mais les buts de Lukaku nous ont soulagés face à un bloc très bas en face et peu d’espace entre les lignes. Je suis content d’avoir pu commencer et d’avoir la confiance du coach. Il y avait peu d’espaces pour me trouver entre les lignes. On doit aussi s’ajuster car on est nouveaux dans le groupe. Les plus anciens communiquent beaucoup avec nous. Je devais être présent entre les lignes mais je n’ai quasiment pas eu le ballon pour attaquer leur défense en première mi-temps. Je note surtout le fait qu’il titularise des nouveaux, c’est qu’il nous a vus en jouer saison. Il fait tout simplement jouer les joueurs dont il a besoin. C’est un compliment envers le groupe. Le coach a beaucoup de choix."

Vranckx : "Une bonne équipe, ça rend les choses faciles"

"Je suis très content d’avoir été appelé et maintenant d’avoir eu cette titularisation. Mon calme ? Disons qu’on a une très bonne équipe, ça rend les choses plus faciles."